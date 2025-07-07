Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan 6 asker memleketlerine uğurlandı - Son Dakika
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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan 6 asker memleketlerine uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan 6 asker memleketlerine uğurlandı
07.07.2025 13:48  Güncelleme: 14:12
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Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada yapılan arama- tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 6 asker, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahattin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askerden 6'sı törenle memleketlerine uğurlandı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Hakkari Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından şehit İstihbarat Üsteğmen Ege Akar, Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, piyade sözleşmeli erler Ahmet Gültekin, Özkan Özkanlı, Mahsun Yeşildemir, Ahmet Kuşak için Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahattin Eyyubi Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan 6 asker memleketlerine uğurlandı

BAKAN GÜLER TÖRENE KATILDI

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Selahattin Eyyubi Havalimanı'na getirildi. Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Hakkari Valisi Ali Çelik, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan 6 asker memleketlerine uğurlandı

DUALARLA MEMLEKETLERİNE UĞURLANDILAR

Yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu. Duaların okunması sonrası şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları silah arkadaşlarının omuzlarında uçağa konularak son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine uğurlandı.

Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan 6 asker memleketlerine uğurlandı
Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan 6 asker memleketlerine uğurlandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan 6 asker memleketlerine uğurlandı - Son Dakika

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