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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, terör inlerini yerle bir etmek için mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürüyor.

21.01.2024 - 10:07,
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'çelikten pençeleri' ile terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz" denildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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