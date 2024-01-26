 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Pentagon, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesini bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Pentagon, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesini bekliyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesini beklediğini belirtti. Pentagon Sözcü Yardımcısı, Türkiye'nin onay belgesini almayı ve Macaristan'ın da hızla harekete geçmesini sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti. İsveç'in NATO'ya katılımının ittifakı güçlendireceğini ve Rusya'ya birliktelik mesajı göndereceğini söyledi. Ayrıca, ABD askerlerinin Irak'tan çekilmediğini ve DEAŞ'a karşı mücadele için Irak'ta bulunduklarını vurguladı.

Pentagon, Türkiye\'nin İsveç\'in NATO üyeliğine onay vermesini bekliyor
26.01.2024 - 00:43,  Güncelleme: 00:43
Abone Ol

NEW ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) İsveç'in NATO üyeliğine kabul edilmesine yönelik tasarıyı onayladığına dair belgenin kendilerine ulaşmasını "sabırsızlıkla" beklediklerini belirtti.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Türkiye parlamentosunun, son derece yetenekli bir savunma ortağı olarak İsveç'in (NATO'ya) kabul protokolünü onayladığına" değinen Singh, "Türkiye'nin onay belgesini almayı ve Macaristan'ın da bu konuda da hızla harekete geçmesini sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Singh, İsveç'in 32. üye olarak NATO'ya katılımının, "ittifakı güçlendirmekle kalmayacağını", aynı zamanda " Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı, birliktelik mesajı" göndereceğini ifade etti.

Sözcü Yardımcısı, Pentagon'un, ABD Kongresi'nin Türkiye'ye F16 savaş uçaklarının verilmesi konusundaki tartışmalara katılıp katılmadığıyla ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.

Singh, "Türkiye'nin elbette kilit bir müttefik olduğunu ve F16 sağlanması konusunda bir çözüm üzerinde çalıştığımızı belirtmenizi tercih ederim." demekle yetindi.

ABD askerlerinin Irak'tan çekilmediğini yineledi

Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, ABD ile Irak arasında oluşturulduğu duyurulan Yüksek Askeri Komisyonu'nun (HMC) gündeminde Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesinin yer almadığını yineledi.

ABD güçlerinin "Irak Hükümeti'nin daveti üzerine" bölgede bulunduğunu vurgulayan Singh, "DEAŞ'a karşı mücadele için Irak'tayız. 10 yıl önce gördüğümüz tehdidin bugün karşı karşıya olduğumuz tehditle aynı olmadığından emin olmak istiyoruz." dedi.

Singh, Irak kanadından yapılan farklı açıklamaların hatırlatılması üzerine, "Irak Hükümeti'nin açıklamasında DEAŞ'ın tamamen bittiği yönünde bir açıklama gördüğümü sanmıyorum." sözlerini kaydetti.

Savunma Bakanı Lloyd Austin, sabah yaptığı yazılı açıklamada, HMC'nin, 7-8 Ağustos 2023'te Washington'da yapılan ABD-Irak Ortak Güvenlik İşbirliği Diyaloğu sırasında iki tarafın taahhüt ettiği sürecin devamı olduğunu belirtmişti.

Savunma Bakanlığı, aynı saatlerde konuyla ilgili, ordu yetkililerinin de katıldığı kapalı bir basın toplantısı düzenlemişti.

ABD'nin halihazırda Irak'ta yaklaşık 2 bin 500 askeri bulunuyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Sözcü, İsveç, Savunma, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pentagon, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesini bekliyor - Son Dakika


00:22
Ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük vergisi oranlarında indirime gidildi Ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük vergisi oranlarında indirime gidildi
00:15
İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu
23:36
Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi
22:54
Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
22:35
Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münih'e transfer oluyor Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münih'e transfer oluyor
22:05
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı
21:58
Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti
21:54
Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi

Son Dakika
00:22 Ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük vergisi oranlarında indirime gidildi
00:15 İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu
23:36 Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi
22:54 Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
22:35 Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münih'e transfer oluyor
22:05 İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı
21:58 Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti
21:54 Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi
20:49 RAMS Park'ta neler oluyor? Hakem İstanbulspor'un golünü iptal edip Galatasaray'a penaltı verdi
20:30 Birol Aydın, Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 04:54:34. #1.11#
SON DAKİKA: Pentagon, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesini bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement