Kamuya çok sayıda personel alımı yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kamuya çok sayıda personel alımı yapılacak

Geniş Video İzle

Danıştay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı, çeşitli kadrolara personel almak üzere ilanlar yayımladı. Başvurular farklı tarihlerde alınacak.

20.12.2024 03:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Danıştay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığına personel alınmasına ilişkin ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Danıştay Başkanlığında görev yapmak üzere 2024 KPSS (B) Grubu puanı ve Kurum tarafından gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavla 1 mühendis, 2 tekniker, 1 teknisyen, 2 garson ve bir 1 hizmetli (terzi) alınacak.
Başvurular, 30 Aralık 2014- 8 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak. Adaylar, ilgili kadrolara "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden başvurabilecek.

SÖZLÜ SINAV DA GEÇERLİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Eğitim ve Araştırma Merkezi teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü sınavla genel idare hizmetleri sınıfına dahil 9'uncu kadro dereceli 7 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı alacak.

Adaylar başvurularını, 30 Aralık 2024-17 Ocak 2025 tarihlerinde "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden gerçekleştirebilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA 50 PERSONEL ALINACAK

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri sınıfında boş bulunan 8 Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alımı için 24 Şubat 2025, 12 Stajyer Kontrolör kadrosu için 25 Şubat 2025, 30 İçişleri Uzman Yardımcısı kadrosu için de 26- 28 Şubat 2025 tarihlerinde Ankara'da sözlü giriş sınavı yapılacak. Başvurular, 20-24 Ocak 2025 tarihlerinde Bakanlığın internet sitesindeki "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.

MSB 172 KİŞİ ALACAK

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine farklı meslek gruplarından 172 memur alınacak. Başvurular, 20 Aralık 2024-20 Ocak 2025 tarihlerinde https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden e-Devlet şifresiyle çevrim içi yapılacak. Tüm ilanlar için adaylar, ilgili başvurulara ilişkin detaylara, Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan sayısındaki Çeşitli İlanlar bölümünden ulaşabilecek.

Kamuya çok sayıda personel alımı yapılacak
Kaynak: AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ekonomi Türkiye, Danıştay, Politika, Ekonomi, Eğitim, Güncel, ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamuya çok sayıda personel alımı yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:59 Giresun’da bulunan açık cezaevi arsasıyla birlikte satışa çıkarıldı Giresun'da bulunan açık cezaevi arsasıyla birlikte satışa çıkarıldı
10:24 Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar
09:46 Türkiye doğal gaz istediğini aldı Türkiye doğal gaz istediğini aldı
23:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “felaket“ olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
15:55 2024’te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları 2024'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları
16:21 ABD’li milyarder Premier Lig Ekibini satın aldı ABD'li milyarder Premier Lig Ekibini satın aldı
16:19 Esad’ın küvet sefası yaptığı fotoğrafları ortaya çıktı Esad'ın küvet sefası yaptığı fotoğrafları ortaya çıktı
16:16 Türk-İş Başkanı Atalay’dan Bakan Şimşek’e: Büyüyorsak, o halde ver arkadaş Türk-İş Başkanı Atalay'dan Bakan Şimşek'e: Büyüyorsak, o halde ver arkadaş
16:12 Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti
16:08 İşte Türk-İş’in zarfından çıkan asgari ücret rakamı İşte Türk-İş'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı
16:06 Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur’un ilk görüntüsü Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur'un ilk görüntüsü
15:49 Kuyumcularda 1 Ocak’tan itibaren yeni dönem başlıyor Kuyumcularda 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
15:39 İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli
15:30 Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 11:29:11. #1.12#
SON DAKİKA: Kamuya çok sayıda personel alımı yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.