Peşaveri 100. Yılında Anıldı

Türkiye'de kaldığı 13 yılda yaptığı hizmetlerle Cumhuriyet'in güçlü figürleri arasında yerini alan ve Anadolu Ajansı'nın ilk muhabirlerinden Abdurrahman Peşaveri, vefatının 100. yılında İstanbul Üniversitesinde (İÜ) düzenlenen uluslararası sempozyumla anıldı.

İÜ'nün Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde düzenlediği "Vefatının 100. yılında Abdurrahman Peşaveri" uluslararası sempozyumun açılışı, Rektörlük Binası Doktora Salonu'nda yapıldı.

Açılışa, İÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve sempozyumun Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halil Toker, Sindh Madrasatul İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mujeebuddin Sahrai Memon, Shah Abdulatif Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yousuf Khushk, İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülsüm Ak, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan da katıldı.

Açılışta konuşan Prof. Dr. Gülsüm Ak, Abdurrahman Peşaveri'nin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine omuz verdiğini vurgulayarak, "Abdurrahman Peşaveri bilimin, dayanışmanın ve kardeşliğin sınırları nasıl aştığının canlı bir ifadesidir. 19. yüzyılın sonlarından itibaren ülkemiz topraklarındaki savaşta, bu zor zamanlarda uzak bölgedeki kardeşlerimiz Türk kardeşlerinin yanında yer almak için yayınlar yapmışlar gazete ve dergilerle. Halkı maddi ve manevi yardıma davet etmişlerdir." ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ise Peşaveri'nin verdiği mesajın aslında "Müslümanlar nerede olursa olsun birliktedirler" olduğunu belirterek, Müslümanların her zaman birlikte ilerleyeceğini dile getirdi.

Cüneyd, "Deprem zamanında kurulan bağ ihtiyaç sebebiyle değil kardeşlik sebebiyle kurulan bir bağ. Bu bağ yüzlerce yıl öncesine dayanıyor. Bu kardeşliği gençliğimize de aşılamamız gerekiyor. Bu sempozyum aslında bunu sağlıyor." diye konuştu.

İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen de Abdurrahman Peşaveri'nin öneminin kendi doğduğu topraklardan çıkıp Türk milleti için çok önemli olan bir dönemeçte destek vermesi olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Abdurrahman Peşaveri ve çalışmalarından oluşan fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı.

Çok sayıda yerli ve yabancı davetlinin katıldığı sempozyum, yarın sona erecek.

Kabil Büyükelçisi olarak görev yaptı

Pakistan'ın Peşaver şehrinde 1886'da etnik olarak Peştun bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Abdurrahman Paşaveri, üniversite eğitimi devam ederken Balkan Savaşları için Osmanlı Devleti'ne yardım etmek üzere Dr. Muhtar Ahmed Ensari başkanlığında İstanbul'a gitmeye hazırlanan Hilal-i Ahmer (Kızılay) heyetine dahil oldu ve 1912'de geldiği Türkiye'den bir daha ülkesine dönmedi.

Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarına katılan Peşaveri, kurulduğu dönem AA'nın ilk muhabirlerinden oldu ve daha sonra Türkiye'nin ilk Kabil Büyükelçisi olarak görev yaptı.

Peşaveri, 1925'te Rauf Orbay sanıldığı düşünülerek işlenen bir suikast sonucu aldığı yara nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti.