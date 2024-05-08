(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği konserde sevilen müzik grubu Piiz, Eskişehirlilere bayram coşkusunu yaşatacak.
Tepebaşı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 17 Mayıs Cuma günü sevilen müzik grubu Piiz sahne alacak. Yenibağlar Mahallesi Eti Caddesi'ndeki Kum Saha Bağlar Parkı'nda gerçekleşecek konser öncesinde DJ performansı olacak. DJ performansı saat 19.00'da başlayacak, ardından sahneye çıkacak Piiz, şarkılarını Eskişehirliler için söyleyecek.
Son Dakika › Güncel › Piiz, Eskişehir'de 19 Mayıs konseri verecek - Son Dakika
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