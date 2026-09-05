PISA 2025 sonuçları 8 Eylül\'de Bratislava\'da açıklanacak, Bakan Tekin de katılacak

(ANKARA) - OECD tarafından uygulanan PISA 2025 araştırmasının sonuçları, 8 Eylül Salı günü Slovakya'nın başkenti Bratislava'da açıklanacak. Türkiye'nin eğitimde son 3 yıllık performansının ortaya konulacağı toplantıya Milli Eğitim Bakan Yusuf Tekin de katılacak.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) 91 ülkenin katılımıyla uyguladığı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2025 sonuçları gelecek hafta açıklanıyor.

OECD tarafından 15 yaş grubunda örgün eğitime devam eden öğrencilerin matematik okuryazarlığı, fen okuryazarlığı ve okuma becerilerini değerlendirmek ve ülkelerin eğitim politikalarının geliştirilmesine veri sağlamak amacıyla gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarının açıklanacağı toplantı, 8 Eylül Salı günü Slovakya'da yapılacak.

TÜRKİYE'DEN 56 İLDEKİ 7 BİNİ AŞKIN ÖĞRENCİ KATILDI

PISA 2025 uygulaması, 14 Nisan-16 Mayıs 2025'te bilgisayar tabanlı gerçekleştirildi. Türkiye'den araştırmaya 56 ildeki 203 okuldan 7 bin 702 öğrenci katıldı.

Araştırmada, temel alanların yanı sıra öğrencilerin teknolojinin sunduğu imkanları kullanarak kendi öğrenmelerini düzenleme ve yeni bilgiler edinme kapasitelerini değerlendirmek amacıyla, "Dijital Dünyada Öğrenme" de yenilikçi alan olarak ele alındı. Katılan öğrencilere diğer temel testlerin yanında bu alana ilişkin de sorular yöneltildi.

PISA 2025 Türkiye sonuçlarının, 8 Eylül Salı günü Türkiye saatiyle 10.30'da tüm dünyayla eş zamanlı açıklanacağı Bratislava'daki toplantıya Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katılacak. Sonuçlar, Türkiye'nin eğitimde hem son 3 yıldaki performansını hem de uzun dönem performansını ortaya koyacak.

TÜRKİYE, İLK KEZ 2003'TE KATILDI

Türkiye, 3 yılda bir yapılan PISA araştırmasına ilk kez 2003'te katıldı. Bu araştırmada 41 ülke yer alırken, 2006'da 57, 2009 ve 2012'de 65, 2015'te 72, 2018'de 79 ülke araştırmaya katıldı. Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'den 2022'ye ertelenen PISA 2022'de ise katılımcı ülke sayısı 81'e yükseldi.

Türkiye, 2003 ve son sonuçların açıklandığı 2022 verileri karşılaştırıldığında matematik, fen bilimleri ve okuma becerilerinin üçünde de puanını artırdı.

PISA 2003'te Türkiye, matematik alanında 423 puanla 41 ülke arasında 34'üncü, fen bilimlerinde 434 puanla 35'inci, okuma becerilerinde ise 441 puanla 33'üncü sırada yer aldı. PISA 2022'de ise Türkiye, matematik alanında 453 puana ulaştı ve 81 ülke arasında 39'uncu sırada yer aldı. Türkiye'nin fen bilimleri puanı, PISA 2022'de 476'ya, sıralaması ise 81 ülke arasında 34'üncülüğe yükseldi. Türkiye'nin okuma becerilerindeki puanı da 2022'de 456'ya çıktı ve bu alanda 81 ülke arasında 36'ncı oldu.

Böylece Türkiye'nin ortalaması 2003'ten 2022'ye matematikte 30, fen bilimlerinde 42, okuma becerilerinde ise 15 puan arttı.