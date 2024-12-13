PKK/KCK Terör Operasyonu: 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncel

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etme çalışmaları kapsamında 12 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun bilgilendirme notuna göre, 6 ayrı ilde eş zamanlı operasyon icrası kapsamında tüm şüpheliler gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi çalışmaları kapsamında; Terör örgütü elebaşı Duran Kalkan'ın 2024 yerel seçimler öncesinde yaptığı açıklamada vücut bulan, kamuoyunda 'Kent Uzlaşısı' olarak bilinen, terör örgütü mensuplarının metropol belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda Esenyurt Belediye Başkanlığına yerleştirildiği tespit edilen, bu şekilde Belediyelerin imkanları kullanılarak (terör örgütü güdümündeki firmalara ihalelerin usulsüz olarak verilmesi, terör örgütüne müzahir şahısların personel olarak alımı gibi) terör örgütünün mali yapısına destek ve alan saha gücünün arttırılmasının hedeflenmesi işlevine haiz Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer yakalanarak tutuklanmış, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın ise tüm arama çalışmalarına rağmen yakalanamamış, kendisinden örgütsel dokümanlar ele geçirilmiş ve hakkında yakalama emri çıkartılmıştır.

Devam eden çalışmalar kapsamında; PKK/KCK terör örgütünün TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) Yapılanması mensubu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile süreklilik ve yoğunluk arz edecek şekilde irtibatı tespit edilen; Yargıtay kararıyla terör örgütünün Yapılanması olarak kabul edilen Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Yapılanması delegesi olduğu ele geçirilen örgütsel dokümanlardan anlaşılan 6 şüpheli,

Şüphelilerden birinin Mersin Akdeniz Belediye meclisinin 04 Temmuz 2022 tarihinde Akdeniz Belediyesi hizmet binası konferans salonu'nda yapılan 4. dönem 7. Toplantısıda meydanan gelen terör örgütünün propanagandasını yapmak suçu kapsamda temin edilen görüntüler incelendiğinde; Mustafa Gültak (Belediye Başkanı) isimli şahsın 'ha tamam başsavcılığa başvurursunuz suç işliyorsam Ali Bey mesela. PKK terör örgütü müdür arkadaşlar ben kaldırıyorum elimi buyurun. Bakın PKK terör örgütü müdür ben elimi kaldırıyorum. Buyurun kaldıranları bir görsün kameralar bir YPG ve PYD terör örgütü müdür arkadaşlar bakın kameralar iyi seyretsin terör örgütü diyenler etini kaldırsın PKK.YPG PYD terör örgütü diyenler el kaldırsın' şeklindeki sözleri kapsamında el kaldırmayan şahıslar içerisinde yer aldığı anlaşılmıştır.

Terör örgütü lehine süreklilik arz edecek şekilde propaganda yaptığı tespit edilen (5) şüpheli, KCK Türkiye Yapılanması Siyasal Alan Merkezine bağlı olarak örgütsel çalışmaların yürütüldüğü BDP ve HDP Parti Meclisleri içerisinde örgüt adına faaliyetler yürüttüğü ve şehir merkezlerinde yaşayan örgüte müzahir şahısların aralarında geçen anlaşmazlık, alacak – verecek, aile içi geçimsizlik vb. nedenlerle ülkemizdeki meşru mahkemelere değil de örgüte müzahir kurumlarda oluşturulan 'Adalet ve Barış Komisyonu' isimli yapılanmaya yönlendirdiği ve kendisini de bu yapılanma içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen (1) şüpheli, omak üzere toplam (12) şüphelinin yakalanarak gözaltına alınmaları, üzerlerinde ve adreslerinde 13 Aralık 2024 saat 06.00 itibariyle arama yapılarak bulunacak örgütsel doküman ve sair suç unsurlarına el konulması amacıyla İstanbul ve 5 ayrı ilde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'ne verilen talimat uyarınca eş zamanlı operasyon icrası kapsamında tüm şüpheliler gözaltına alınmıştır."