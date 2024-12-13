PKK/KCK Terör Operasyonu: 12 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

PKK/KCK Terör Operasyonu: 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

PKK/KCK Terör Operasyonu: 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheliyi gözaltına aldığını açıkladı. Operasyonun detayları arasında terör örgütü elebaşı ile bağlantılı şahısların yerel yönetimlere sızdırılması iddiaları da bulunuyor.

13.12.2024 09:53  Güncelleme: 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etme çalışmaları kapsamında 12 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun bilgilendirme notuna göre, 6 ayrı ilde eş zamanlı operasyon icrası kapsamında tüm şüpheliler gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi çalışmaları kapsamında; Terör örgütü elebaşı Duran Kalkan'ın 2024 yerel seçimler öncesinde yaptığı açıklamada vücut bulan, kamuoyunda 'Kent Uzlaşısı' olarak bilinen, terör örgütü mensuplarının metropol belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda Esenyurt Belediye Başkanlığına yerleştirildiği tespit edilen, bu şekilde Belediyelerin imkanları kullanılarak (terör örgütü güdümündeki firmalara ihalelerin usulsüz olarak verilmesi, terör örgütüne müzahir şahısların personel olarak alımı gibi) terör örgütünün mali yapısına destek ve alan saha gücünün arttırılmasının hedeflenmesi işlevine haiz Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer yakalanarak tutuklanmış, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın ise tüm arama çalışmalarına rağmen yakalanamamış, kendisinden örgütsel dokümanlar ele geçirilmiş ve hakkında yakalama emri çıkartılmıştır.

Devam eden çalışmalar kapsamında; PKK/KCK terör örgütünün TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) Yapılanması mensubu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile süreklilik ve yoğunluk arz edecek şekilde irtibatı tespit edilen; Yargıtay kararıyla terör örgütünün Yapılanması olarak kabul edilen Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Yapılanması delegesi olduğu ele geçirilen örgütsel dokümanlardan anlaşılan 6 şüpheli,

Şüphelilerden birinin Mersin Akdeniz Belediye meclisinin 04 Temmuz 2022 tarihinde Akdeniz Belediyesi hizmet binası konferans salonu'nda yapılan 4. dönem 7. Toplantısıda meydanan gelen terör örgütünün propanagandasını yapmak suçu kapsamda temin edilen görüntüler incelendiğinde; Mustafa Gültak (Belediye Başkanı) isimli şahsın 'ha tamam başsavcılığa başvurursunuz suç işliyorsam Ali Bey mesela. PKK terör örgütü müdür arkadaşlar ben kaldırıyorum elimi buyurun. Bakın PKK terör örgütü müdür ben elimi kaldırıyorum. Buyurun kaldıranları bir görsün kameralar bir YPG ve PYD terör örgütü müdür arkadaşlar bakın kameralar iyi seyretsin terör örgütü diyenler etini kaldırsın PKK.YPG PYD terör örgütü diyenler el kaldırsın' şeklindeki sözleri kapsamında el kaldırmayan şahıslar içerisinde yer aldığı anlaşılmıştır.

Terör örgütü lehine süreklilik arz edecek şekilde propaganda yaptığı tespit edilen (5) şüpheli, KCK Türkiye Yapılanması Siyasal Alan Merkezine bağlı olarak örgütsel çalışmaların yürütüldüğü BDP ve HDP Parti Meclisleri içerisinde örgüt adına faaliyetler yürüttüğü ve şehir merkezlerinde yaşayan örgüte müzahir şahısların aralarında geçen anlaşmazlık, alacak – verecek, aile içi geçimsizlik vb. nedenlerle ülkemizdeki meşru mahkemelere değil de örgüte müzahir kurumlarda oluşturulan 'Adalet ve Barış Komisyonu' isimli yapılanmaya yönlendirdiği ve kendisini de bu yapılanma içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen (1) şüpheli, omak üzere toplam (12) şüphelinin yakalanarak gözaltına alınmaları, üzerlerinde ve adreslerinde 13 Aralık 2024 saat 06.00 itibariyle arama yapılarak bulunacak örgütsel doküman ve sair suç unsurlarına el konulması amacıyla İstanbul ve 5 ayrı ilde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'ne verilen talimat uyarınca eş zamanlı operasyon icrası kapsamında tüm şüpheliler gözaltına alınmıştır."

Kaynak: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Operasyon, İstanbul, Politika, Güvenlik, Mahkeme, Güncel, Hukuk, Terör, Dünya, Kck, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK/KCK Terör Operasyonu: 12 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:11 Bursa Adliyesi’nde duruşma salonunda silahlı saldırı 2 kişi yaralandı Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 kişi yaralandı
10:48 Suriye’yi işgale başlayan Netanyahu sıradaki hedefin İran olduğunu açıkladı Suriye'yi işgale başlayan Netanyahu sıradaki hedefin İran olduğunu açıkladı
10:29 Suriye’de geçici hükümet, Esad’ın en büyük tutkusuna karşı Halkı uyardılar Suriye'de geçici hükümet, Esad'ın en büyük tutkusuna karşı! Halkı uyardılar
09:57 Hakan Fidan ile Blinken, Ankara’da bir araya geldi Hakan Fidan ile Blinken, Ankara'da bir araya geldi
08:46 Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı
15:42 İsrail, Suriye’yi neden işgale başladı Başbakanlık ofisinden açıklama var İsrail, Suriye'yi neden işgale başladı? Başbakanlık ofisinden açıklama var
15:22 Kerem Aktürkoğlu’ndan çekinen biri var Kerem Aktürkoğlu'ndan çekinen biri var
15:17 MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya’nın kızından iddialı paylaşımlar MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızından iddialı paylaşımlar
15:15 Suriye’de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu askıya aldı Suriye'de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu askıya aldı
15:06 Çanakkale depreminin ardından Naci Görür’den tedirgin eden açıklama Çanakkale depreminin ardından Naci Görür'den tedirgin eden açıklama
14:56 Hadise, ideal erkek tanımını yaptı: Film sohbeti yapabilmeli Hadise, ideal erkek tanımını yaptı: Film sohbeti yapabilmeli
14:56 Zehra Güneş’in 2 kız kardeşi varmış Zehra Güneş'in 2 kız kardeşi varmış
14:54 Hakan Fidan, Suriye’yi görüşeceği Blinken’a 7 mesaj birden verecek Hakan Fidan, Suriye'yi görüşeceği Blinken'a 7 mesaj birden verecek
14:53 Aylar sonra gün yüzü gördü: Aman Allah’ım ışık Aylar sonra gün yüzü gördü: Aman Allah'ım ışık
14:52 Ünlü şarkıcı Selena Gomez, sevgilisi Benny Blanco ile nişanlandı Ünlü şarkıcı Selena Gomez, sevgilisi Benny Blanco ile nişanlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 11:27:50. #1.12#
SON DAKİKA: PKK/KCK Terör Operasyonu: 12 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.