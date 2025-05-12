PKK'nın Fesih Kararı... Chp: "Olumlu Bir Adım Ama Yanıtlanması Gereken Sorular Var" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

PKK'nın Fesih Kararı... Chp: "Olumlu Bir Adım Ama Yanıtlanması Gereken Sorular Var"

Ana muhalefet CHP, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını, kararın açıklanmasının hemen ardından düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında masaya yatırdı. PKK'nın kararını ve açıklamasını değerlendiren CHP kurmayları, kararı "barış için olumlu bir adım" olduğunu vurgularken, açıklamada Lozan Antlaşması'na ve 1924 Anayasası'na yapılan atıflara tepki göstererek hala yanıtlanması gereken sorular olduğuna dikkati çekti. CHP kurmayları, silahların nereye teslim edileceği, silah bırakanların akıbeti gibi soruların da yanıt beklediğine işaret etti.

12.05.2025 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - Ana muhalefet CHP, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını, kararın açıklanmasının hemen ardından düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında masaya yatırdı. PKK'nın kararını ve açıklamasını değerlendiren CHP kurmayları, kararı "barış için olumlu bir adım" olduğunu vurgularken, açıklamada Lozan Antlaşması'na ve 1924 Anayasası'na yapılan atıflara tepki göstererek hala yanıtlanması gereken sorular olduğuna dikkati çekti. CHP kurmayları, silahların nereye teslim edileceği, silah bırakanların akıbeti gibi soruların da yanıt beklediğine işaret etti.

CHP MYK bugün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında çevrimiçi olarak toplandı. CHP lideri Özel'in Manisa'dan katıldığı MYK toplantısının en önemli gündem maddesi, terör örgütü PKK'nın toplantıdan saatler önce yaptığı fesih ve silah bırakma kararı oldu. ANKA Haber Ajansı'na CHP'nin sürece yönelik ilk değerlendirmelerini anlatan CHP kurmayları, "Silah bırakma kararı barış açısından olumlu bir adım. Türkiye'de barışın sağlanmasını en çok CHP ister. CHP Kürt sorununu hiçbir zaman inkar etmedi" ifadesini kullandı.

"Lozan'ı tartışmaya açmak yeniden bir Cumhuriyet tanımlaması yapmak demek"

Terör örgütü PKK'nın bildirisinde Lozan Antlaşması'nın ve 1924 Anayasası'nın geçtiğine dikkati çeken CHP'liler, 1924 Anayasası'nda üniter devlet tanımının yer aldığının altını çizdi. Lozan Antlaşması'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu niteliğinde olduğunu vurgulayan CHP kurmayları, "Lozan'ı tartışmaya açmak, yeniden bir Cumhuriyet tanımlaması yapmak demek" ifadesini kullandı.

"Yeni Orta Doğu projesi"

1 Ekim 2024'te TBMM'de başlayan, DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretleriyle devam eden ve terör örgütü PKK'nın fesih açıklamasına evrilen sürecin Orta Doğu'daki gelişmelerden bağımsız ele alınamayacağını kaydeden CHP'liler, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hem Putin'in yakın zamanda anlaşma yapacak olması hem bugün bu olayın olması... Zamanlama tesadüf değil. YPG ile ilgili hiçbir açıklama yok. PKK kendini feshediyor. Üst tarafta Rusya ve Ukrayna anlaşıyor. Aşağıda Suriye politikası oluşturulmaya çalışılıyor. Günün sonunda tabloyu kaldırdığımızda altından ABD çıkacak. Yeniden bir Orta Doğu projesinin altyapısı."

"Bir ileri iki geri siyaset"

AK Parti'nin Kürt sorununun çözümüne yönelik adımlarının samimi olmadığına işaret eden CHP'liler, CHP'nin ise Kürt sorununa yönelik tarihsel bir tutarlılık içinde olduğunu vurguladı. Kürt sorununun yalnızca güvenlik politikalarıyla ele alınmaması gerektiğine dikkati çeken CHP'liler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yalnızca Kürt sorunu değil, bunun bir demokratikleşme sorunu olduğunu, birlikte ortak yaşamın sağlanması gerekliliğini on yıllardır söylüyoruz. Düne kadar Kürtlere 'terörist' diyen, düne kadar hesaplaşma kültürüyle, bir öç alma kültürüyle hareket eden, sonra barış sürecini ortaya koyan, barış sürecinden hendek politikasına, Gar Katliamı politikasına gelen, sonra yeniden çark eden; yani bir ileri iki geri yapan bir siyaset var Kürtlerin karşısında."

Cevap bekleyen sorular

CHP'liler, PKK'nın kendini fesih ve silah bırakma kararına karşı, yanıt bekleyen sorular olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Metinde, 'Demokratik mücadelenin yolu açılmıştır' deniliyor ama o mücadelenin yolu ne, yöntemi ne, ne verildi? Durup dururken bugüne kadar bu demokratik mücadele ortamıyla ilgili ne değişti de silah bırakmaya evrildi bu süreç? Silahlar ne olacak, nereye teslim edilecek? Silah bırakanlar ne olacak? Bunlar hiç konuşulmadan mı bu kişiler silah bıraktı? 'Hadi, Bahçeli istedi. Silah bıraktık' mı diyecekler? Ne üzerine anlaşıldı? Selahattin Demirtaş ne olacak? Öcalan'ın süreci ne olacak? Bir af getirecekse ki kısmi aftan bahsediliyor, 'Bir genel af olmayacak' deniliyor. Sadece  bu af karşılığı mı bu işler yapıldı?"

"AK Parti'ye güven olmaz"

Üniter devlet yapısının önemine dikkati çeken kurmaylar, "Kırmızı çizgilerimizi tekrar hatırlatarak, gündemimizden kopmayarak yola devam edeceğiz. AK Parti'ye güven olmaz. Bugün bunları yapacak, kendi oyunu yükseltecek, bir dış politika oyunu kuracak. Ama yarın Kürtleri yine terörize edip farklı bir sürece girmeyeceğinin garantisi yok ki bunları yaşadık. Recep Tayyip Erdoğan'ın koltuğunu koruduğu, bunun için bir takım pazarlıklar yapıldığı bir sürece destek veremeyiz."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK'nın Fesih Kararı... Chp: 'Olumlu Bir Adım Ama Yanıtlanması Gereken Sorular Var' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın

21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
08:44
Mehmet Yalçınkaya’nın restoranında fiyatlar ortaya çıktı, sosyal medya karıştı
Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında fiyatlar ortaya çıktı, sosyal medya karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 22:23:52. #7.12#
SON DAKİKA: PKK'nın Fesih Kararı... Chp: "Olumlu Bir Adım Ama Yanıtlanması Gereken Sorular Var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.