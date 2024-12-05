PKK/YPG, Münbiç'te Yeni Cepheler Oluşturuyor - Son Dakika
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PKK/YPG, Münbiç'te Yeni Cepheler Oluşturuyor

PKK/YPG, Münbiç'in güneyinde cepheler kurarak Suriye Milli Ordusu'nun kuşatmasını engellemeye çalışıyor.

05.12.2024 12:16
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Terör örgütü PKK/ YPG, Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç ilçesinin Suriye Milli Ordusu (SMO) kuşatmasına girmesini engellemek için ilçenin güneyinde yeni cephe ve ikmal hatları oluşturuyor.

Suriye'deki son gelişmelerde Münbiç'in batısındaki işgal sahalarını kaybeden terör örgütü PKK/YPG, ilçedeki pozisyonunu güçlendirmeye çalışıyor.

Rakka ilinin Tabka ilçesindeki barajdan başlayan ve Fırat Nehri'nin güneyinde bulunan baraj gölünün batısı boyunca uzanan Suriye rejimi kontrolündeki alanı işgal eden terör örgütü, Münbiç'e güneyinden bağlanan bir koridor açıyor.

Teröristler, Fırat Nehri'nin doğusundan getirdiği takviyelerle Tabka, Dibsi Afnan, Meskene ve Hafsah bölgeleri üzerinden Münbiç'e ulaşan ikmal hatları kurmayı hedefliyor.

PKK/YPG bu amaçla dün akşam Münbiç'in güneyindeki Hafsah bölgesini kontrol eden SMO güçlerine saldırdı.

Örgüt, bu şekilde, nehrin iki tarafındaki işgal ettiği bölgeler arasında alternatif güzergah oluşturmayı ve Münbiç'e takviye sağlamayı amaçlıyor.

Teröristler, Münbiç'in 3 taraftan kuşatmaya girmemesi ve olası bir operasyonda SMO'yu güneyden yıpratmak için Tabka'dan Meskene'ye kadar olan bölgeyi işgal etmeye çalışıyor.

SMO, Tel Rıfat ile Münbiç arasında terör koridoru kurulması hazırlıkları karşısında, 1 Aralık'ta PKK/YPG'ye karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmış, operasyonda, Tel Rıfat ilçesi kuşatıldıktan sonra ilçe merkezi terörden kurtarılmıştı.

ABD ve Rusya'nın sözlerine rağmen ilçe örgütün işgalinde

PKK/YPG, Münbiç ilçesini, Mayıs-Ağustos 2016 döneminde ABD'nin desteğiyle başlattığı saldırı sonucu ele geçirmişti.

ABD, Türkiye'ye, ilçenin terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından PKK/YPG'lilerin ilçeyi terk edeceği sözünü vermiş ancak bunu yerine getirmemişti.

Rusya da Ekim 2019'da Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Münbiç'ten çıkarmayı taahhüt edip teröristlerin buradan ayrıldığını bildirmiş ancak örgüt buradan çıkmamıştı.

PKK/YPG'nin Suriye- Irak sınırından başlayarak Suriye'nin batısında ucu Akdeniz'e ulaşacak terör koridoru açma planında Münbiç bölgesi merkezi öneme sahipti.

Türkiye, Ağustos 2016'daki Fırat Kalkanı Harekatı'yla Afrin-Tel Rıfat ile Münbiç arasında doğrudan bağlantı kurulma hazırlıklarına darbe indirmişti.

Münbiç nüfusunun ezici çoğunluğunu Arap nüfus oluşturuyor.

Kaynak: AA

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