PKK/YPG'nin Kaçırdığı Çocuklar Açıklandı

Güncel

6 yaşındaki Şirin\'den kahreden haber geldi! Katil her şeyi itiraf etti

İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, kaçırılan ve zorla örgüt faaliyetlerinde kullanılan çocukların yer aldığı bir video klip paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, kaçırılan ve zorla örgüt faaliyetlerinde kullanılan çocukların yer aldığı videoyu şu notla yayımladı:

"İzleyeceğiniz görüntüler; terör örgütü PKK/ YPG tarafından yalan, tehdit, şantaj ve işkence gibi ahlak dışı yollarla kaçırılan ve zorla örgüt faaliyetlerinde kullanılan çocuk yaştaki teröristlerin ifadelerinden oluşuyor.

BM İnsan Hakları Komisyonu'nun 2022'de yayımladığı raporlar da, binlerce çocuğun terör örgütü tarafından zorla kaçırıldığını, terörist faaliyetler için alıkonulduğunu ve hatta örgütün lider kadrosu tarafından istismar edildiğini ortaya koyuyor.

Teslim olan çocuk yaştaki teröristlerin açıklamaları; terör örgütü PKK/YPG'nin dünyanın en aşağılık terör örgütlerinden biri olduğunu, kendileri gibi birçok teröristin de kaçarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sığınmak istediğini gözler önüne seriyor.

Bölgemizdeki çocukların terör örgütleri tarafından kaçırılmadığı günlere ulaşıncaya kadar PKK/PYD/YPG/SDG başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!

Bu nedenle; yalanlarla terör örgütlerinin eline düşmüş olanlara 'Teslim olun' diyerek tek kurtuluşlarının adalete sığınmak olduğunu hatırlatıyoruz."