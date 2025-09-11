Plajda kadınların fotoğraflarını çeken şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Plajda kadınların fotoğraflarını çeken şüpheli tutuklandı

Plajda kadınların fotoğraflarını çeken şüpheli tutuklandı
11.09.2025 19:59
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, bir plajda kadınların fotoğraflarını çektiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemede, şüphelinin telefonunda birçok kadının fotoğrafları bulundu. Kadınlar, polise ihbarda bulundu ve şüpheli tutuklandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde plajda kadınların fotoğraflarını çektiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Telefonundan çektiği kadınlara ait videolar çıkan şüpheli tutuklandı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Yalı mahallesinde bulunan plajda meydana geldi. Plaja gelen kadınlar bir kişinin kendilerinin fotoğraflarını çektiklerini fark etti. Kadınlar, fotoğraflarını çektikleri adamın yanına giderken şüpheli elindeki telefondan fotoğrafları silmeye çalıştı.

TELEFONU ALIP İHBARDA BULUNDULAR

Kadınlar şüphelinin elinden telefonu alarak polise ihbarda bulundu. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla kaçması engellenen F.A., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Fotoğrafları çeken kadın, şüpheliye tepki gösterdi.

BİRÇOK KADINA AİT FOTOĞRAFLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede sahilde çekilmiş birçok kadına ait fotoğraflar ele geçirildi. Fotoğrafı çekilen T.P. de şüpheliden şikayetçi oldu. F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Sakarya, Karasu, Güncel, Hukuk, Polis, Yaşam, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Yaman Auto:
    vay götelek vay :) 26 3 Yanıtla
  • Turan Oluc:
    ne var bunda halka açık yer ellememis dokunmamış laf atmamış 6 18 Yanıtla
  • Recep Şehitoğlu:
    Gtü açık gezmek serbest 7 11 Yanıtla
  • Hakan Erdemanar:
    ne salak kanunlar var ..kadınları öldürmekten beter etse tutuklanmazdı.. 12 0 Yanıtla
  • Can Gönül:
    o zaman bakanlari da şikayet etsinler...ne farkeder ki. 9 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
