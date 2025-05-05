"Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz" Projesinin Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, "Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz" projesinin kapanış toplantısını, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde gerçekleştirdi. Toplantıda, katılımcılara proje kapsamında sekiz ay boyunca yürütülen çalışmalara ilişkin detaylı bilgi verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü koordinesinde, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen REMEDIES-2 programı kapsamında hibe almaya hak kazandığı "Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz" projesinin kapanış toplantısı yapıldı.

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde yürütülen toplantıda, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının yanı sıra daire başkanlık temsilcileri, Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, ilçe belediyeleri, meslek odaları ve kent üniversitelerinden çok sayıda katılımcı yer aldı.

Etkinlikte, REMEDIES Proje Mentörü Uros Novak ve Proje Koordinatörü Tadej Stepisnik Perdih de oturuma canlı bağlanarak düşüncelerini paylaştı.

İki oturumda gerçekleşti

Açılış konuşmaları ile başlayan programın ilk oturumunda, sekiz ay boyunca süresince gerçekleştirilen sahil temizliği ve saha çalışmaları, farkındalık etkinlikleri, Adnan Menderes sahiline yerleştirilen altı adet içme suyu ve plastik atık üniteleri gibi uygulamalara ilişkin katılımcılara detaylı bilgi verildi. İkinci oturumda ise projeye katkı sunan kurum ve kuruluş temsilcileri, deneyimlerini ve proje ile ilgili görüşlerini aktardı.

Etkinlikte, plastiksiz bir kent ve kentlilik bilinci yaratmak için geri dönüşüm kültürünü her yaşa aşılamak ve sürdürülebilir yaşamı desteklemek için hayata geçirilen projelerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

"Son yılların en önemli sorunlarından biri giderek artan mikroplastik kirliliği"

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Arda Alp, mikroplastikleri önlemenin yolunun, tek kullanımlık plastik tüketimini azaltmak, geri dönüşümü teşvik etmek ve vatandaşların çevre bilincine sahip olmasından geçtiğini belirtti. Alp, "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairemiz tarafından hazırlanan 'Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz' projemiz bu doğrultuda Avrupa Birliği Horizon programı REMEDIES konsorsiyomu tarafından en başarılı proje seçildi. Son yılların en önemli sorunlarından biri denizlerimizde giderek artan mikroplastik kirliliğidir. Bizim projemizdeki en önemli nokta, kağıt üstünde ve öneride kalmayıp somut uygulamalar yapmamız ve bu soruna doğrudan farkındalık yaratarak sahada uygulamamızdır" dedi.

"Geri dönüşümü destekleyen modern bir proje"

Afet İşleri Dairesi Başkanı Kemal Zorlu, plastik atıkların doğada yok olma süresinin oldukça uzun olduğunu ve atık kullanımı azaltmak için büyükşehir olarak kompost üretimine başladıklarını dile getirdi. Zorlu, Büyükşehir Belediyesi olarak, Akdeniz'in ve okyanusların korunması için pek çok projede yer aldıklarını anlatarak, "Bunların hepsi bizi çok motive ediyor. Çünkü projemiz, Horizon programının altındaki REMEDIES konsorsiyumu tarafından desteklenen dünyadaki üç projeden bir tanesi ve en yüksek puanla desteklendi. Çünkü tüm kurgusu itibariyle geri dönüşümü destekleyen modern bir proje. Biz buradaki hedefimiz aslında tek kullanımlık plastiklerin olabildiğince azaltılması. Özellikle insanların zamanlarının büyük çoğunluğunu geçirdikleri yerlerde sularını doldurabilecekleri su dolum üniteleri ve pet şişelerini atabileceği sepetler oluşturduk" ifadelerini kullandı.

Projede en önemli unsurun sürdürülebilirlik olduğuna dikkati çeken Zorlu, ilerleyen süreçlerde Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde bulunan enjeksiyon makinesinde olası bir deprem veya afet riskinde vatandaşların seslerini duyurabilmesi için düdük üretmeye başlayacaklarını duyurdu.

"Proje, Horizon Europe inovasyon programıdır"

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürü Selim Sazan da REMEDIES projesini tanıttı. "Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz" projesinin Mersin'de plastik bilincine sahip bir toplum oluşturmanın yanı sıra plastik kullanımını önlemeyi ve azaltmayı amaçladığını belirten Sazan, "REMEDIES, denizlerdeki mikroplastiği izlemek, toplamak, önlemek ve değerlendirmek için yenilikçi çözümler ve teknolojiler üretmeyi amaçlayan bir Horizon Europe inovasyon programıdır. Büyükşehir Belediyemiz, REMEDIES programının 2. Açık Çağrısı kapsamında hibe faydalanıcısı olarak seçildi. Kazanılmış olan projeyi başarılı bir şekilde tamamlamanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

"Yüzlerce gönüllüyle kıyılarımızı temizledik"

Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürü Elif Tanburoğlu, Büyükşehir'in hayata geçirdiği projeler sonucunda Mersin'in yalnızca bölgesel değil, uluslararası ölçekte de çevresel sürdürülebilirliğine katkı sunan bir kent pozisyonunda olduğunu dile getirdi. Proje ile plastik atık kullanımının azaltılmasının yanı sıra her kesimi kapsayan büyük bir farkındalık çalışmasına da imza attıklarını belirten Tanburoğlu, "Sekiz ay boyunca çevresel sorumluluğunun önceliğini alan yerel yönetim anlayışıyla pilot bölgemizde geri dönüşüm altyapısını güçlendirdik. Yüzlerce gönüllüyle kıyılarımızı temizledik. Biz, Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü olarak projelerin sürdürülebilirliğinin en önemli unsur olduğunu düşünüyoruz. Bu vesileyle de bu toplantı bir kapanış değil, yepyeni bir sayfa açmıştır. Buradaki en önemli unsur ise sürdürülebilir olmak. Bundan sonra yapacağımız tüm hizmet alanlarında plastiksiz Mersin sahilleri ve daha sürdürülebilir bir kent olmak için sadece Türkiye'de değil, uluslararası ölçekte örnek bir kent olacağımızı düşünüyorum. Mersin Büyükşehir, Akdeniz'in korunması için gerekli tüm adımları atmaya hazırdır ve iş birliklerine açık olmaya devam edecektir" diye konuştu.

"Bir plastiğin geri dönüşüm süreçlerini görebilecekler"

Tarsus Üniversitesi Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü'nde Dr. Öğr. Üyesi Yasin Özay, çevre bilincini aşılarken öğrencilere derslerde çoğunlukla Avrupa'nın gelişmiş kentlerinden örnekler verdiklerini, "Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz" projesi ile de kentte Avrupa'da yapılan uygulamaların benzerlerini gördüklerini kaydetti. Özay, "Bu gerçekten mutluluk verici bir durum. Çünkü çevre koruma bilincini anlattıktan sonra öğrencilerin bu bilgileri aldıktan sonra uygulaması ve hayat tarzı olarak benimsemesi gerekiyor. Öğrenciler de bu proje sayesinde derste öğrendiği bilgileri rahatlıkla uygulayabilecekler ve bir plastiğin geri dönüşüm süreçlerini görebilecekler. Bu atıkların geri dönüşüm süreçlerine dahil olmasına katkı sunabilecekler" dedi.

"Birçok sahil etkinliği ve eğitim çalışması gerçekleştirildi"

Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Mersin Şube Başkanı Dr. Sinan Can da projenin Mersin için oldukça elzem olduğunu ve kentin hem karasal hem deniz kirliliği ile ilgili sorun yaşadığını belirterek, "REMEDIES projesi, denizlerde ya da karada plastik kirliliğini azaltmaya yönelik önemli bir HORIZON projesidir. Birçok sahil etkinliği ve eğitim çalışması gerçekleştirildi. Birden fazla kamu kurum ve kuruluşu, sivil toplum örgütü ve meslek odaları bir araya geldi. Multidisipliner çalışılan bir proje ortamı sağlandı. Proje ile yurttaşların plastik kullanımını azaltmaya yönelik davranış değişikliğini sağlamak ve içme suyunu çeşmelerden edinilebileceğine yönelik önemli bir uygulama deneyimi kazandırdı" ifadelerini kullandı.