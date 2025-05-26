Polis Atamalarında Yeni Sistem: Görev Puanına Dayalı Atama - Son Dakika
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Polis Atamalarında Yeni Sistem: Görev Puanına Dayalı Atama

Polis Atamalarında Yeni Sistem: Görev Puanına Dayalı Atama
26.05.2025 12:40
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Emniyet Genel Müdürlüğü, 22 bin 45 polis için görev puanına dayalı yeni atama sistemini hayata geçirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, atama işlemlerinin elektronik ortamda ve bilgisayar destekli olarak gerçekleştirileceğini açıkladı. Bu yeni sistem, polislerin atamalarının daha adil ve şeffaf olmasını sağlayacak. Atama işlemlerinin sonuçları, personel bilgileri sistemi üzerinden ve SMS ile bildirilecek.

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nde görev puanına dayalı yeni atama sistemi ile 22 bin 45 polisin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda 'Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 Yılı Genel Atama' programında konuştu. Bakan Yerlikaya, görev puanına dayalı yeni atama sistemi ile büyük bir değişime hep birlikte şahitlik edeceklerini belirterek, "Yaptığımız bu yeni düzenlemeyle; başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, kıdemli başpolis, başpolis ve polis rütbesindeki emniyet personellerimizin atama ve yer değiştirme işlemleri artık görev puanı esasına göre; bilgisayar destekli, elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Bakanlık olarak 'Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'le görev puanı sistemini getirmiştik. Bu sistemle birlikte artık tıpkı öğretmenlerimizde ve sağlık çalışanlarımızda olduğu gibi polislerimiz de görev puanlarına göre atanacak. Bu atama sisteminde görev puanı nasıl belirleniyor? Görev puanı; günlük görev yeri puan ile yıl içerisinde o birimde çalışılan gün sayısının çarpımıyla belirleniyor. Günlük görev yeri puanı ise birinci ve ikinci bölgede bulunan illerimiz ile İstanbul ilimiz için ek puan verilmesi, Ticaret Bakanlığı Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan il ve ilçelerin sosyoekonomik gelişmişlik sıralaması, son 5 yıllık süreçte tercih edilme ve atanma oranlarına göre belirlenen il tercih edilme puanı, son 5 yıllık süreçte birimde personel başına düşen olay sayısıyla belirlenen iş yükü puanı; işte bu 4 kritere göre ortaya çıkan puanların toplamı personelin görev puanını oluşturacak. Bu sistemle birlikte artık zor şartlarda, mahrumiyet bölgelerinde, görev yapan personelimize puan avantajı geliyor" diye konuştu.

'BU SİSTEMLE ATAMALARIMIZ DAHA ADİL OLACAK'

Bakan Yerlikaya, İstanbul gibi yüksek nüfuslu, görev yoğunluğu fazla olan illerde ve şark görevinde olan personele daha fazla puan verilerek atama sıralamasında avantajlı konuma gelmesinin sağlandığını belirtti. Yerlikaya, "2025 Yılı Genel Atama döneminde ilk kez hayata geçirdiğimiz bu sistemle; birinci bölgeden ikinci bölgeye 7 bin 983, ikinci bölgeden birinci bölgeye 12 bin 355, ikinci bölgeden yine ikinci bölgeye 1707 olmak üzere toplam 22 bin 45 polisimizin atama ve yer değiştirme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Az sonra atama ve yer değiştirme işlemlerimiz bitecek. Bu işlem bittikten sonra personellerimiz atama yerlerini 15 dakika içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait, Personel Bilgi Sistemi üzerinden öğrenebilecekler. Bir önemli yenilik daha; artık atamalar, SMS yoluyla da bildirilecek. SMS'ler de personelimize 1 saat içinde iletilecek. 24 saat içinde de illere, personelimizin atama yazıları sistemden gönderilecek. Reform niteliğindeki bu sistemin iki büyük faydası olacak. Birinci olarak artık Emniyet Genel Müdürlüğümüzün nerede ihtiyacı varsa, o ihtiyaca göre personellerin atamaları ve yer değiştirilmeleri sağlanacaktır. İkinci olaraksa, bu sistemle artık polis atamalarımız daha adil olacak; atamalar, eşitlik ve şeffaflık ölçütlerine göre gerçekleşecektir. Yeni görev yerleri belirlenen tüm polislerimize hayırlı olsun diyor; aileleriyle birlikte huzur, sağlık ve başarılar temenni ediyorum" dedi. Programda ayrıca Bakan Yerlikaya'nın butona basmasıyla 22 bin 45 polisin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Polis Atamalarında Yeni Sistem: Görev Puanına Dayalı Atama - Son Dakika

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