Polis, Eğitim-Sen Üyelerinin Meclis Önündeki Basın Açıklamasına Müdahale Etti - Son Dakika
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Polis, Eğitim-Sen Üyelerinin Meclis Önündeki Basın Açıklamasına Müdahale Etti

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Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu protesto etmek amacıyla Meclis önünde basın açıklaması yapmak isteyen Eğitim-Sen üyelerine polis müdahale etti. 11 öğretmen gözaltına alındı ve müdahale sırasında biber gazı kullanıldı. Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, gözaltındaki öğretmenlerin serbest bırakılmasını talep etti ve Milli Egemenlik Parkı'nda nöbet tutacaklarını açıkladı.

10.07.2024 00:30
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HABER: OGÜN AKKAYA KAMERA: CEMAL BERK AYTEKİN

(ANKARA) - Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu protesto için Meclis önünde basın açıklaması yapmak isteyen Eğitim-Sen üyelerinin yürüyüşüne polis müdahale etti, 11 öğretmen gözaltına alındı. Eğitimcilere yapılan müdahalede biber gazı kullanıldı.

Eğitim-Sen üyesi eğitimciler, MEB önünde polis ablukasındaki bekleyişi aşarak yürüyüşe geçti. Eğitimciler, çevik kuvvet polislerinin sert müdahalesiyle karşılaştı. MEB önünden Kızılay yönüne doğru itilen Eğitim-Sen üyelerine yapılan sert müdahale esnasında yoğun biber gazı kullanıldı.

Müdahale sonrası açıklama yapan Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, "Gözaltında olan arkadaşlarımızın can güvenliğinden emin olmak ve bir an önce serbest bırakılmalarını istiyoruz" dedi.

Basın açıklamasına izin verilmemesine tepki gösteren Irmak, şöyle konuştu:

"Bu barikatlar tarikat yurtlarında çocuklara cinsel istismarda bulunanlara, beşli çetelere kurulmuyor. Yapacağımız iş kolaydı. Bizi sabahtan beri yoruyorsunuz. Bizi kandırdınız. 'Yasa, yasa' dediniz. Biz o yasaları sizden daha iyi biliyoruz. Uyguladığınız faşizm. Arkadaşlarımız serbest bırakılana kadar Milli Egemenlik Parkı'nda nöbete devam ediyoruz".

11 Öğretmen gözaltında

Eğitim-Sen'li öğretmenlerin yürüyüşü sırasında polisler sık sık dağılma uyarısı yaptı. Eylemlerine devam eden öğretmenler polis müdahalesi ile karşı karşıya kaldı. 11 öğretmen gözaltına alındı. Polis müdahalesi sonrası Meclis'in yanında bulunan Milli Egemenlik Parkı'nda bir araya gelen Eğitim-Sen üyeleri, gözaltına alınan 11 kişi serbest bırakılana kadar parkta nöbet tutacak.

Kaynak: ANKA

Öğretmenlik Meslek Kanunu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis, Eğitim-Sen Üyelerinin Meclis Önündeki Basın Açıklamasına Müdahale Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polis, Eğitim-Sen Üyelerinin Meclis Önündeki Basın Açıklamasına Müdahale Etti - Son Dakika
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