Polis Kılığında Dolandırıcılık: 2 İranlı Tutuklandı

İSTANBUL'da kendilerini polis olarak tanıtarak yolda durdurdukları turistlerin paralarını çalan İran uyruklu iki şüpheli polis tarafından yakalandı. Yaklaşık 2 milyon lira değerinde dövizi çalan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Büyükçekmece, Karaağaç Mahallesi, Avrupa otoyolu üzerinde 4 Mayıs'ta meydana gelen olayda Bosna Hersek uyruklu mağdur E.D.'nin içinde bulunduğu otomobili polis olduklarını söyleyerek durduran şüpheliler sözde kontrol yapmak istedi. Araçta arama yapar gibi yaparak mağdura ait 14 bin Euro'yu çalan şüpheliler olay yerinden kaçtı. 7 Haziran'da Küçükçekmece, Yarımburgaz viyadüğü, Ankara istikametinde bir kez daha ortaya çıkan şüpheliler bu kez Ukrayna uyruklu D.K.'nın kullandığı otomobili durdurdu. Aynı yöntemle 11 bin 700 dolar çalan şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı. 9 Temmuz tarihinde Büyükçekmece'de bu kez Romanya uyruklu İ.D. ve C.D.'yi durduran şüpheliler 9 bin 900 Euro parayı çaldı.

TÜRKİYE'YE TURİST OLARAK GELMİŞLER

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada güvenlik kamera görüntüleri incelenerek 3 olayın da aynı kişiler tarafından yapıldığı belirlendi. Yapılan soruşturmada kimlikleri belirlenen şüphelilerin İran uyruklu H.F. (36) ile A.E. (28) olduğu tespit edildi. Şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin bir süre önce Türkiye'ye turist olarak geldikleri ardından olayları gerçekleştirdikleri belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İran uyruklu 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.