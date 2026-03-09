Polis Memuruna Aile Katliamından Ağır Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polis Memuruna Aile Katliamından Ağır Ceza

Polis Memuruna Aile Katliamından Ağır Ceza
09.03.2026 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da aile üyelerini öldüren polis memuru Giyar, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

ANTALYA'da eşi Fatma (31) ile çocukları Meral Ebrar (10) ve Merve'yi (5) tabancayla öldüren polis memuru Muharrem Giyar, 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırıldı. Sanığın cezasında indirim uygulanmadı.

Olay, 12 Kasım 2025'te saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Varsak Demirel Mahallesi 1964 Sokak'taki iki katlı evde meydana geldi. Polis memuru Muharrem Giyar, eşi Fatma ile çocukları Meral Ebrar ve Merve'yi tabancayla vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İncelemede, anne ve 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Meslektaşları tarafından gözaltına alınan Giyar, tutuklandı.

EŞİNİN PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Muharrem Giyar hakkında 'Eşi kasten öldürmek' ve 'Çocuk olan altsoyunu kasten öldürmek' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istemiyle 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanık Giyar iddianamedeki ifadesinde, eşinin 10 yıldır psikolojik sorunlar yaşadığını, 2 kez hastanede yatarak tedavi gördüğünü belirterek, "Eşimin yaklaşık bir haftadır uyku sorunu mevcuttu. Kendisi uyumadığı gibi beni ve çocukları da uyutmuyordu. İlaçlarını almadığını fark ettim. Kendi çocuklarımı cinsel yönden istismar ettiğim şeklinde asılsız birçok beyanda bulunmaktaydı. Yatak odasında dolapta bulunan zimmetli silahımı dayanamayarak aldım. Yatak odasındaydık. Kapıdan çıkarken önce sağ bacağına doğru bir el ateş ettim. Yere düştükten sonra bir el de kafasına ateş ettim. Çocuklarım sesi duyup koridora geldiler. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

SANIK İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Sanık Muharrem Giyar, 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Muharrem Giyar savunmasında, "Eşim, amcamın kızıdır, 2011 yılında annesinin telefonundan bir şiir yolladı. Biz bu şekilde görüşmeye başladık. Ardından evlenmeye karar verdik. Ben polis okulunu dereceyle bitirdim. İstediğim bölgeye atanma hakkım vardı. Eşimin ailesi Antalya'yı tercih etmemi istedi. Düğün sürecinde alışveriş için kuyumcu gittik. Eşim beğendiği ziynetleri almamızı istedi. Babam da düğün masraflı olacağı için idareli olması gerektiğini söyledi. Eşim bu duruma sinirlendi ve dükkandaki altınları yere attı. Daha sonra biz evlendik. Bu sefer de akrabalar arayıp 'Çocuk yok mu?' diye bizi sıkıştırdı. 2015 yılında eşim hamile kaldı. Bu süreçte eşimin psikolojik olarak düzeleceğini düşünmüştüm. Yemek hazırlayıp bana, 'Zehir zıkkım olsun' diyerek hakaret ediyordu" dedi.

'EŞİM BAŞKALARIYLA ARAMDA İLİŞKİ OLDUĞUNU SANIYORDU'

Eşinin hamilelik sürecinde özel hastaneye gittiklerini belirten Giyar, "Eşim bana, 'Neden beni özel hastaneye getiriyorsun, senin doktorla ilişkin var. Yoksa para vermezsin' dedi. Ben de devlet hastanesine götürmeye başladım. Sonra kızım doğdu. Eşim sürekli başkalarıyla aramda ilişki olduğunu sanıyordu" diye konuştu.

Eşinin daha önce psikiyatri servisinde tedavi gördüğünü kaydeden Giyar, "Eşimin psikolojisinin bozuk olduğunu ailesi de biliyordu. İkinci çocuğu da istedi, ben 'Yine hasta olacaksın' dedim ve istemedim. Bu kez de erkekliğimle ilgili hakaretler etti. Olaydan bir gün önce Akdeniz Üniversitesi'nde hastaneye yatırmak istedik. Eşim dönüşte yolda giderken bana kaza yaptırdı. Araçta boğazımı sıktı. Ertesi gün evde de sürekli yapmadığım eylemlerle suçladı" dedi.

'SUÇLUYUM, PİŞMANIM'

Mahkeme heyetinin, 'Eşine şiddet uyguladın mı?' sorusuna ise sanık, "Eşime hiçbir şiddet uygulamadım. O genelde çocuklara şiddet uyguluyordu. Aramızda yaşanan olaylara ilişkin de emniyete yansıyan bir durum olmadı. Ben suçluyum. Pişmanım. Eşim psikolojimi altüst etti. Bir nevi beni bu noktaya kendisi taşıdı" karşılığını verdi.

Mahkeme heyeti, Muharrem Giyar'ın 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın cezasında indirim uygulanmadı.

Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis Memuruna Aile Katliamından Ağır Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’da yeni dini lider seçildi, Trump’tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz İran'da yeni dini lider seçildi, Trump'tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz
ABD-İsrail’in İran’a saldırılarından sonra Irak’ın petrol üretimi yüzde 60 düştü ABD-İsrail'in İran'a saldırılarından sonra Irak'ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
Rusya: Ukrayna’ya ait 322 İHA’yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde vurduk Rusya: Ukrayna'ya ait 322 İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde vurduk
Görüntüler Eskişehir’den İspanyollar buna bayılacak Görüntüler Eskişehir'den! İspanyollar buna bayılacak
Arda Güler ne yapsa yaranamıyor Bu kadarına da pes artık Arda Güler ne yapsa yaranamıyor! Bu kadarına da pes artık
Cem Yılmaz Madrid Havalimanı’nda yeni sevgilisiyle görüntülendi Cem Yılmaz Madrid Havalimanı'nda yeni sevgilisiyle görüntülendi
Bernardo Silva’dan Galatasaray’a sevindirici haber Bernardo Silva'dan Galatasaray'a sevindirici haber
İran’ın füzesi İsrail’i yangın yerine çevirdi O anlar kameralarda İran'ın füzesi İsrail'i yangın yerine çevirdi! O anlar kameralarda
Macron ile Pezeşkiyan telefonda görüştü Macron ile Pezeşkiyan telefonda görüştü
Kadıköy’de inanılmaz son Fenerbahçe, Samsunspor’u 905’te devirdi Kadıköy'de inanılmaz son! Fenerbahçe, Samsunspor'u 90+5'te devirdi

17:39
ABD’nin B-52 bombardıman uçakları İngiltere’de
ABD'nin B-52 bombardıman uçakları İngiltere'de
16:54
İBB davası yarın devam edecek İmamoğlu’nun tehdidine savcıdan yanıt
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt
16:50
NATO: Türkiye’ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız
NATO: Türkiye'ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız
16:37
Liverpool’da deprem Alisson Becker, Galatasaray maçında yok
Liverpool'da deprem! Alisson Becker, Galatasaray maçında yok
15:57
Gaziantep’te düşürülen füze öncesi ABD’nin uyarısı kafa karıştırdı
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
15:46
“Kabe’de hacılar“ ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin’e soruldu
"Kabe'de hacılar" ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu
15:28
Füze düşmesi sonrası Türkiye’den İran’a sert tepki
Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki
14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
14:20
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
13:46
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye’nin sıralaması
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması
13:20
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 18:02:36. #7.13#
SON DAKİKA: Polis Memuruna Aile Katliamından Ağır Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.