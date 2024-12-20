Polis Memurunun Ateş Açtığı Mimar Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Polis Memurunun Ateş Açtığı Mimar Hayatını Kaybetti

Polis Memurunun Ateş Açtığı Mimar Hayatını Kaybetti

Beykoz’da 86 yaşındaki mimar Turgut Toydemir, trafikteki bir tartışma sonrası polis memuru tarafından açılan ateş sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Toydemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası polis memuru teslim oldu ve açığa alındı.

20.12.2024 13:28  Güncelleme: 13:32
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Mert ORDU/ BEYKOZ'da 86 yaşındaki mimar Turgut Toydemir, trafikte aracıyla seyir halindeyken görev saati dışında kendi aracıyla seyir halinde olan polis memuru S.Ç. ile tartıştı. Toydemir'in aracını durdurmak isteyen polis memuru, durmayan araca doğru silahıyla ateş etti. Toydemir yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrasında yaşananların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kavacık Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Görev saati dışında kendisine ait 34 DF 8762 plakalı araç ile trafikte seyreden polis memuru S.Ç., 34 TC 7374 plakalı aracı ile seyir halinde olan mimar Turgut Toydemir ile trafikte tartıştı. Toydemir'in aracını durdurmak isteyen S.Ç., durmaması üzerine tabancası ile araca doğru ateş açtı. Kurşunlardan biri Toydemir'e isabet etti. Yaralanan Toydemir'in aracı, refüje çıkarak durdu. İhbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Toydemir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TESLİM OLDU

Polis memuru S.Ç., kullandığı silahla birlikte teslim oldu. Hakkında 'Kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatılan polis memuru S.Ç.'nin açığa alındığı öğrenildi.

CENAZE YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Toydemir'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazenin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olay sırasında yaşananların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, tartışma sonrası aracıyla ilerleyen Turgut Toydemir silahla yaralandıktan sonra aracı refüje çıktığı görülüyor.

TURGUT TOYDEMİR KİMDİR

Mimar Turgut Toydemir, 1938 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Toydemir, 1961 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mimar olarak mezun oldu.

Toydemir, Türkiye'nin yaşayan en eski aktif çalışan mimarlarından biridir. Ünlü mimarın, 1961 yılında kurduğu şirketi bünyesinde 2018 yılına kadar Türkiye ve faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde toplamda 20 milyon metrekareyi aşan binden fazla projeye imza attığı biliniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Polis Memurunun Ateş Açtığı Mimar Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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