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Arbede sırasında polis memurunun parmağını kırdı - Son Dakika
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Arbede sırasında polis memurunun parmağını kırdı

Adana'da polisi görünce kaçan ve belindeki ruhsatsız tabancayı atan şüpheli, direnirken polis memurunun serçe parmağını kırdı. Şüpheli, yanlışlıkla gözaltına alındığını iddia etse de tutuklandı.

14.12.2023 - 10:18,  Güncelleme: 10:26
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Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken belindeki ruhsatsız tabancayı da çalıların arasına atan Mert Ç. (28) yakalandı. Direnen Mert Ç., arbede sırasında polis memuru M.İ.'nin serçe parmağını kırdı. İfadesinde, yanlışlıkla gözaltına alındığını öne süren Mert Ç. tutuklandı.

TABANCAYI ATIP KAÇMAYA BAŞLADI

Olay, 12 Aralık günü saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi meydana geldi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, tarihi Taş Köprü'de çevreyi rahatsız eden kişilerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti. Polisin geldiğini gören şüpheli Mert Ç., kaçmaya başladı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan Mert Ç., belindeki ruhsatsız tabancayı atıp, koşmaya devam etti.

Ruhsatsız tabancasını atıp, kaçtı! Kendisini yakalayan polisin parmağını kırdı

POLİSİN PARMAĞINI KIRDI

Ekipler, Mert Ç.'yi yapılan takiple yakaladı. Direnen Mert Ç., arbede sırasında ekipteki polis memuru M.İ.'nin serçe parmağını kırdı. Acı içinde kalan M.İ., şüpheliyi kelepçe takarak ekip aracına bindirdi.

Ruhsatsız tabancasını atıp, kaçtı! Kendisini yakalayan polisin parmağını kırdı

YANLIŞLIKLA GÖZALTINA ALINMIŞ

Mert Ç.'nin attığı ruhsatsız tabanca çalıların arasında bulundu. Hastaneye götürülen M.İ.'nin parmağı alçıya alındı. Şüpheli Mert Ç.'nin 'hırsızlık', 'uyuşturucu kullanma', 'kasten yaralama' suçlarından 29 kaydının olduğu bildirildi. İfadesinde, tabancanın kendine ait olmadığını öne süren Mert Ç., "Ben köprüde bekliyordum. Polis gelince 2 kişi kaçmaya başladı. Yanlışlıkla beni gözaltına aldı. Polisin parmağını ben kırmadım" dedi.

TUTUKLANDI

Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Mert Ç., gazetecilerin "Polisin parmağını neden kırdın?" sorusuna şaşırarak, "Ben mi? Ben evet" diyerek cevap vermesi dikkat çekti. Adliyeye sevk edilen Mert Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Arbede sırasında polis memurunun parmağını kırdı
Kaynak: DHA
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Emniyet Müdürlüğü, Seyhan, Güvenlik, Hırsızlık, Uyuşturucu, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Arbede sırasında polis memurunun parmağını kırdı - Son Dakika
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