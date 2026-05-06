Polis memurunun şehit edildiği saldırının tanığı: Polis 'dur' ihtarında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polis memurunun şehit edildiği saldırının tanığı: Polis 'dur' ihtarında bulundu

Polis memurunun şehit edildiği saldırının tanığı: Polis \'dur\' ihtarında bulundu
06.05.2026 19:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde çatışma ihbarına giden polis ekibine düzenlenen, Mehmet Tozun'un (38) şehit olduğu, 2 polis memurunun da yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 2'si tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada dinlenilen tanık E.A., "Mehmet abi (Tozun) arabada baygın vaziyetteydi.

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde çatışma ihbarına giden polis ekibine düzenlenen, Mehmet Tozun'un (38) şehit olduğu, 2 polis memurunun da yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 2'si tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada dinlenilen tanık E.A., "Mehmet abi (Tozun) arabada baygın vaziyetteydi. Yanına gittiğimizde 'Boynumdan vuruldum' dedi. Sanıkların polis memurlarını tanıdığını düşünüyorum. Çünkü Seferihisar küçük bir yer ve herkes birbirini tanır" dedi.

Olay, 20 Kasım 2024'te saat 20.00 sıralarında Seferihisar ilçesi Turabiye Mahallesi'nde meydana geldi. Silahlı çatışma ihbarına giden sivil polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Komiser Furkan Hakan Aşkın ile polis memurları İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun yaralandı. Ağır yaralı polis memurları Gümüştekin ve Tozun, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne, kolundan yaralanan Komiser Aşkın ise Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Salih Çelik ile 13 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Mehmet Salih Çelik ve kardeşi Sedat Çelik ile S.K. ve B.Ç. tutuklandı. Hastanede tedavisi süren evli ve 1 çocuk babası Mehmet Tozun ise 6 Aralık 2024'te şehit oldu. Gümüştekin ve Aşkın, tedavileri sonrası taburcu edildi. Şüphelilerden S.K. ve B.Ç. daha sonra tahliye edildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Polis ekiplerine düzenlenen saldırı, güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde Turabi Caddesi'nde bulunan marketin önüne bir otomobilin gelmesi ve o sırada ihbar üzerine sokakta bulunan polis memurlarının vurularak yere yığılması yer aldı.

YARGILAMA BAŞLADI

Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede Mehmet Salih Çelik ve kardeşi Sedat Çelik için 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' ve 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 42'şer yıla kadar hapis cezası istendi. B.Ç. ve S.K. için ise 'Bildirim yükümlülüğün yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma' suçundan 5'er yıla kadar hapis cezası talebinde bulunuldu. İddianame, İzmir 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi ve sanıkların yargılanmalarına başlanıldı. Sanıklar ifadelerinde polis memurlarını husumetli oldukları kişiler zannettiklerini öne sürdü.

TANIKLAR İFADE VERDİ

Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Salih Çelik ve kardeşi Sedat Çelik ile tutuksuz sanıklar B.Ç., S.K.'nin yanı sıra saldırıda yaralanan polis memuru İbrahim Gümüştekin ile Tozun'un ailesi katıldı. Duruşmada tanıklara söz verildi. Kıraathanede oyun oynarken olaya şahit olduklarını belirten tanık E.A., "İbrahim Gümüştekin sanık Sedat Çelik'i 'Dur polis' diyerek kovalıyordu. Devamında diğer sanık Salih Çelik önce rastgele ardından da polisleri hedef alarak ateş etti. Mehmet abi (Tozun) arabada baygın vaziyetteydi. Yanına gittiğimizde, 'Boynumdan vuruldum' dedi. Sanıkların polis memurlarını tanıdığını düşünüyorum. Çünkü Seferihisar küçük bir yer ve herkes birbirini tanır" dedi. Duruşmada söz verilen diğer tanıklar da sanıkların polis memurlarını tanımama ihtimallerinin olmadığını söyledi.

TUTUKLULUK HALLERİ SÜRECEK

Olayda yaralanan polis memuru İbrahim Gümüştekin sanıklardan şikayetini yineleyerek, "Her gece bu olayı yaşıyorum. Sanıklara baktığım zaman hiçbir pişmanlık emaresi göremiyorum. En ağır cezayı alsınlar. Terör bağlantıları da araştırılsın" dedi.

Duruşmada mütalaasını sunan savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi. Mütalaanın ardından söz verilen tutuklu sanıklar olay sebebiyle pişman olduklarını savunup tahliye talebinde bulundu. Savunma ve beyanların ardından ara karar açıklandı. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, diğer 2 sanığın da mevcut adli kontrol hükümlerinin devamına karar veren heyet, ek bilirkişi raporu alınmasına hükmedip duruşmayı 13 Ağustos tarihine erteledi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis memurunun şehit edildiği saldırının tanığı: Polis 'dur' ihtarında bulundu - Son Dakika

Tahran’da alışveriş merkezinde çıkan yangında yaralı sayısı 26’ya yükseldi Tahran'da alışveriş merkezinde çıkan yangında yaralı sayısı 26'ya yükseldi
MHP’li Feti Yıldız’dan ’mutlak butlan’ açıklaması: Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken tekrar yetkili hale gelebilir MHP'li Feti Yıldız'dan 'mutlak butlan' açıklaması: Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken tekrar yetkili hale gelebilir
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
Hantavirüs tespit edilen gemide Ruhi Çenet de varmış Hantavirüs tespit edilen gemide Ruhi Çenet de varmış
Tahir Kıran’dan Fenerbahçe’deki seçim öncesi o isim etrafında kenetlenme çağrısı Tahir Kıran'dan Fenerbahçe'deki seçim öncesi o isim etrafında kenetlenme çağrısı
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter kaza geçirdi Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter kaza geçirdi
Sosyal medyada veda paylaşımı yapıp kendini vurdu Sosyal medyada veda paylaşımı yapıp kendini vurdu
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Hürmüz Boğazı’nda 10 sivil denizci hayatını kaybetti ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Hürmüz Boğazı'nda 10 sivil denizci hayatını kaybetti
Olaitan maç biter bitmez gözyaşlarına boğuldu Olaitan maç biter bitmez gözyaşlarına boğuldu
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti

19:03
İstanbul Boğazı’nda gemi arızası Trafik askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik askıya alındı
18:40
Marmaris’te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Marmaris'te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
18:36
Aykut Kocaman’dan sonra bir isim daha Aziz Yıldırım’dan dünyaca ünlü hocaya kanca
Aykut Kocaman'dan sonra bir isim daha! Aziz Yıldırım'dan dünyaca ünlü hocaya kanca
17:31
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş’in telefonu teknik inceleme için Çin’e gönderilecek
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek
17:08
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
16:47
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
16:46
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na Serdar Mutta seçildi
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
16:35
TSK’nın gizli ateş gücü ilk kez görücüye çıktı
TSK'nın gizli ateş gücü ilk kez görücüye çıktı
16:24
Şampiyonluk için geliyorlar İşte Aziz Yıldırım’ın listesinden ilk 5 isim
Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim
16:15
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
14:52
Trump’tan İran’a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 19:10:43. #7.12#
SON DAKİKA: Polis memurunun şehit edildiği saldırının tanığı: Polis 'dur' ihtarında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.