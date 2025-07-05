Polis Memurunun Vasiyeti Yerine Getirildi: 'Doğu'da 100 Çocuğa Mont ve Bot Dağıtıldı' - Son Dakika
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Polis Memurunun Vasiyeti Yerine Getirildi: 'Doğu'da 100 Çocuğa Mont ve Bot Dağıtıldı'

05.07.2025 13:00
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ÇANKIRI'da trafik kazasında hayatını kaybeden, çektiği bir videoda ölümü halinde, "Doğu'da 100 tane çocuk giydirin.

ÇANKIRI'da trafik kazasında hayatını kaybeden, çektiği bir videoda ölümü halinde, "Doğu'da 100 tane çocuk giydirin. Mont, bot. Ayağı üşüyenleri üşütmeyin" diyen polis memuru Aybars Musa Ergin'in (22) vasiyeti, Şırnak'ta yerine getirildi. 15 Temmuz Derneği, kent merkezinde ziyaret ettiği çocuklara Aybars Musa Ergin adına bot, mont ve ayakkabı dağıttı.

Kaza, 28 Haziran'da Çankırı- Ankara karayolu Hacı Ali Kavşağı'nda meydana geldi. M.F.G. (26) yönetimindeki 34 SV 4651 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette ilerleyen Onur H. yönetimindeki 37 PT 057 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan ve Çankırı Şehit Seyit Saraç Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde eğitim gören kursiyerlerden polis memurları sürücü M.F.G., İsmail Safa Gülel, Aybars Musa Ergin, C.M. ve M.C.S. yaralandı. Yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan İsmail Safa Gülel ile Aybars Musa Ergin, kurtarılamadı. Aybars Musa Ergin'in cenazesi memleketi Konya'da, İsmail Safa Gülel'in cenazesi Sakarya'da toprağa verildi.

15 TEMMUZ DERNEĞİ HAREKETE GEÇTİ

Aybars Musa Ergin'in ölmeden önce çektiği ve ölümü halinde, "Doğu'da 100 tane çocuk giydirin. Mont, bot. Ayağı üşüyenleri üşütmeyin. Bir de adıma bir şey yaptırın. Herkesin göreceği bir yere" dediği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve ekibi, Şırnak'a geldi. Turunç, Vali Birol Ekici'yi makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Turunç ve Vali Ekici, kent merkezindeki çocukları evlerinde ziyaret ederek polis memuru Aybars Musa Ergin adına bot, mont ve ayakkabı dağıttı.

'POLİS KARDEŞİMİZE DUA ETSİNLER'

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Turunç, şehit Aybars Musa Ergin'in vasiyetini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Vefat eden polis memuru kardeşimizin vasiyetini yerine getirmek adına buradayız. Sayın Valimizin de organizasyonuyla aileleri ziyaret ediyoruz. İnşallah bu polis memuru kardeşimizin vasiyetini yerine getirmiş olacağız. Aileleri ziyaret edeceğiz. Kendilerine hayırlı ömürler diliyoruz. Sağlık, huzur diliyoruz. Kendilerinden bir ricamız var; bu vasiyeti gönülden geçirerek yerine getiren ve o vasiyetin sahibi olan rahmetli polis kardeşimize ve tüm şehitlerimize dua etsinler. Bilsinler ki devletimiz her zaman yanlarında. Biz de imkan oldukça kendilerinin yanlarında olacağız" dedi.

Haber- Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Polis Memurunun Vasiyeti Yerine Getirildi: 'Doğu'da 100 Çocuğa Mont ve Bot Dağıtıldı' - Son Dakika

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