Polis, öğretmen, doktor! Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti

Milyonlarca kamu görevlisinin merakla beklediği 14 günlük maaş farkı ödemeleri hesaplara aktarılmaya başlandı. Temmuz ayında yapılan yüzde 13,52'lik zam sonrasında 1-14 Temmuz tarihleri arasına ait maaş farklarının unvanlara ve mesleklere göre kaç lira olacağı netleşti.

MAAŞ FARKLARI 21 TEMMUZ İTİBARIYLA HESAPLARDA

Temmuz ayı itibarıyla memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 13,52 oranında artış yapıldı. Zamlı ilk maaşlarını 15 Temmuz'da alan kamu çalışanları için 1-14 Temmuz dönemini kapsayan fark ödemeleri de ayın 21'i itibarıyla yatırılmaya başlandı. Fark ödemeleri, kurumların bordro işlemlerini tamamlamasına paralel olarak hesaplara aktarılıyor. Yüzde 13,52'lik zamla birlikte en düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı ise 31 bin 527 TL'ye yükseldi. En düşük memur maaşı üzerinden hesaplanan 14 günlük fark ödemesi ise yaklaşık 4 bin TL seviyesinde gerçekleşecek.

MESLEK MESLEK 14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI LİSTESİ

Maaş tutarı ve unvana göre değişiklik gösteren 14 günlük net maaş farkı ödemeleri şu şekilde hesaplandı: