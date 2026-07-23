Polis, öğretmen, doktor! Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polis, öğretmen, doktor! Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti

Polis, öğretmen, doktor! Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti
23.07.2026 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 1-14 Temmuz dönemine ait maaş farkı ödemeleri 21 Temmuz itibarıyla hesaplara yatmaya başladı. Yüzde 13,52'lik temmuz zammının ardından en düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'ye yükselirken; doktor, öğretmen, polis, mühendis ve hemşirelerin alacağı 14 günlük net maaş farkları tek tek hesaplandı.

Milyonlarca kamu görevlisinin merakla beklediği 14 günlük maaş farkı ödemeleri hesaplara aktarılmaya başlandı. Temmuz ayında yapılan yüzde 13,52'lik zam sonrasında 1-14 Temmuz tarihleri arasına ait maaş farklarının unvanlara ve mesleklere göre kaç lira olacağı netleşti.

MAAŞ FARKLARI 21 TEMMUZ İTİBARIYLA HESAPLARDA

Temmuz ayı itibarıyla memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 13,52 oranında artış yapıldı. Zamlı ilk maaşlarını 15 Temmuz'da alan kamu çalışanları için 1-14 Temmuz dönemini kapsayan fark ödemeleri de ayın 21'i itibarıyla yatırılmaya başlandı. Fark ödemeleri, kurumların bordro işlemlerini tamamlamasına paralel olarak hesaplara aktarılıyor. Yüzde 13,52'lik zamla birlikte en düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı ise 31 bin 527 TL'ye yükseldi. En düşük memur maaşı üzerinden hesaplanan 14 günlük fark ödemesi ise yaklaşık 4 bin TL seviyesinde gerçekleşecek.

MESLEK MESLEK 14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI LİSTESİ

Maaş tutarı ve unvana göre değişiklik gösteren 14 günlük net maaş farkı ödemeleri şu şekilde hesaplandı:

  • Uzman Doktor (1/4): Ocak-Haziran maaşı 150.426 TL, Temmuz-Aralık maaşı 170.730 TL. Net artış 20.304 TL olurken, alacağı 14 günlük maaş farkı 9.475,20 TL oldu.
  • Profesör (1/4): Ocak-Haziran maaşı 135.089 TL, Temmuz-Aralık maaşı 153.208 TL. Net artış 18.119 TL olurken, alacağı 14 günlük maaş farkı 8.455,53 TL oldu.
  • Mühendis (1/4): Ocak-Haziran maaşı 96.211 TL, Temmuz-Aralık maaşı 109.185 TL. Net artış 12.974 TL olurken, alacağı 14 günlük maaş farkı 6.054,53 TL oldu.
  • Şube Müdürü (Üniversite Mezunu - 1/4): Ocak-Haziran maaşı 94.384 TL, Temmuz-Aralık maaşı 107.110 TL. Net artış 12.726 TL olurken, alacağı 14 günlük maaş farkı 5.938,80 TL oldu.
  • Araştırma Görevlisi (7/1): Ocak-Haziran maaşı 90.568 TL, Temmuz-Aralık maaşı 102.779 TL. Net artış 12.211 TL olurken, alacağı 14 günlük maaş farkı 5.698,47 TL oldu.
  • Avukat (1/4): Ocak-Haziran maaşı 90.000 TL, Temmuz-Aralık maaşı 102.135 TL. Net artış 12.135 TL olurken, alacağı 14 günlük maaş farkı 5.663,00 TL oldu.
  • Başkomiser (3/1): Ocak-Haziran maaşı 89.214 TL, Temmuz-Aralık maaşı 101.242 TL. Net artış 12.028 TL olurken, alacağı 14 günlük maaş farkı 5.613,07 TL oldu.
  • Polis Memuru (8/1): Ocak-Haziran maaşı 81.617 TL, Temmuz-Aralık maaşı 92.618 TL. Net artış 11.001 TL olurken, alacağı 14 günlük maaş farkı 5.133,80 TL oldu.
  • Uzman Öğretmen (1/4): Ocak-Haziran maaşı 81.219 TL, Temmuz-Aralık maaşı 92.166 TL. Net artış 10.947 TL olurken, alacağı 14 günlük maaş farkı 5.108,60 TL oldu.
  • Vaiz (1/4): Ocak-Haziran maaşı 76.653 TL, Temmuz-Aralık maaşı 86.983 TL. Net artış 10.330 TL olurken, alacağı 14 günlük maaş farkı 4.820,67 TL oldu.
  • Hemşire (Üniversite Mezunu - 5/1): Ocak-Haziran maaşı 74.770 TL, Temmuz-Aralık maaşı 84.845 TL. Net artış 10.075 TL olurken, alacağı 14 günlük maaş farkı 4.701,67 TL oldu.
  • Öğretmen (1/4): Ocak-Haziran maaşı 73.368 TL, Temmuz-Aralık maaşı 83.254 TL. Net artış 9.886 TL olurken, alacağı 14 günlük maaş farkı 4.613,47 TL oldu.
  • Teknisyen (Lise Mezunu - 11/1): Ocak-Haziran maaşı 66.870 TL, Temmuz-Aralık maaşı 75.877 TL. Net artış 9.007 TL olurken, alacağı 14 günlük maaş farkı 4.203,27 TL oldu.
  • Memur (Üniversite Mezunu - 9/1): Ocak-Haziran maaşı 64.397 TL, Temmuz-Aralık maaşı 73.070 TL. Net artış 8.673 TL olurken, alacağı 14 günlük maaş farkı 4.047,40 TL oldu.

Ekonomi, Güncel, Memur, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis, öğretmen, doktor! Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Bu çılgın paraya şımarmazlar inş :) 1 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cankurtaranlar kız arkadaşının hayatını kurtarırken bakın o ne yaptı Cankurtaranlar kız arkadaşının hayatını kurtarırken bakın o ne yaptı
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
İsmi Galatasaray’la da anılan Foden imzayı attı İsmi Galatasaray'la da anılan Foden imzayı attı
İran’dan kara harekatı sinyali İki ülkenin ismi verildi İran'dan kara harekatı sinyali! İki ülkenin ismi verildi
Somer Sivrioğlu’ndan Aziz Yıldırım’a gönderme Somer Sivrioğlu'ndan Aziz Yıldırım'a gönderme
Trump gittikçe sertleşiyor İran’a yeni tehdit Trump gittikçe sertleşiyor! İran'a yeni tehdit
Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya’nın eğlenceli paylaşımı Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya'nın eğlenceli paylaşımı
Çankaya Belediye Başkanvekilliğine seçilen isim belli oldu Çankaya Belediye Başkanvekilliğine seçilen isim belli oldu
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok

12:57
İşte Fatih Portakal’ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade
İşte Fatih Portakal'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade
12:46
Ahbap soruşturmasında ifade veren Fatih Portakal’ın ilk sözleri: Pişmanım
Ahbap soruşturmasında ifade veren Fatih Portakal'ın ilk sözleri: Pişmanım
12:04
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu
11:44
Bir dönemin sonu Bu tutarlar artık ATM’den çekilemeyecek
Bir dönemin sonu! Bu tutarlar artık ATM'den çekilemeyecek
11:23
Gözaltındaki Ezel Akay’ın evinden şok görüntüler Kenevir tarlasına çevirmiş
Gözaltındaki Ezel Akay'ın evinden şok görüntüler! Kenevir tarlasına çevirmiş
10:40
Yazışmalar ortaya çıktı Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü
Yazışmalar ortaya çıktı! Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü
10:37
Ecem Öz: Beğendiğim biri ilk buluşmada eve davet ederse giderim
Ecem Öz: Beğendiğim biri ilk buluşmada eve davet ederse giderim
09:30
Türkiye’nin en zengin ismi değişti: Murat Ülker zirveyi bakın kime kaptırdı
Türkiye'nin en zengin ismi değişti: Murat Ülker zirveyi bakın kime kaptırdı
09:28
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi! Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
09:27
Çaresizliğin fotoğrafı: İneğine sarılıp saatlerce ağladı
Çaresizliğin fotoğrafı: İneğine sarılıp saatlerce ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 13:04:35. #7.12#
SON DAKİKA: Polis, öğretmen, doktor! Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.