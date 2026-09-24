Polis olduğunu söyleyen 2 şüpheli, 389 bin liralık dolandırıcılık iddiasıyla yakalandı

Polis olduğunu söyleyen 2 şüpheli, 389 bin liralık dolandırıcılık iddiasıyla yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da bir kişinin, kendilerini polis veya savcı olarak tanıtan şüphelilerce 389 bin lira dolandırıldığı iddia edildi. İstanbul'da kuyumcuda altın alırken yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.
Malatya'da kendilerini polis veya savcı olarak tanıtarak bir kişiyi dolandırdığı öne sürülen 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Basşavcılığı koordinesinde, bir kişinin kendilerini polis veya savcı olarak tanıtan şüpheliler tarafından 389 bin lira dolandırılması üzerine çalışma başlattı.
Mağdurun banka hesabını takibe alan ekipler, paranın İstanbul'daki bir kuyumcuya gönderildiğini belirledi.
Ekipler, şüpheliler Ö.Y. ve K.K'yi İstanbul'da kuyumcuda altın aldıkları sırada yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ö.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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