Polis olduğunu söyleyen 2 şüpheli, 389 bin liralık dolandırıcılık iddiasıyla yakalandı

Malatya'da kendilerini polis veya savcı olarak tanıtarak bir kişiyi dolandırdığı öne sürülen 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Basşavcılığı koordinesinde, bir kişinin kendilerini polis veya savcı olarak tanıtan şüpheliler tarafından 389 bin lira dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

Mağdurun banka hesabını takibe alan ekipler, paranın İstanbul'daki bir kuyumcuya gönderildiğini belirledi.

Ekipler, şüpheliler Ö.Y. ve K.K'yi İstanbul'da kuyumcuda altın aldıkları sırada yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ö.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.