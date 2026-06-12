Polisten Çocuklara Güvenlik Eğitimi - Son Dakika
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Polisten Çocuklara Güvenlik Eğitimi

Polisten Çocuklara Güvenlik Eğitimi
12.06.2026 10:21
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Mersin Anamur'da polis, tarım işçileri çocuklarına güvenlik ve trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik bilgilendirme etkinliği düzenledi.

Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Kalınören Mahallesi'ndeki Mevsimlik Tarım İşçileri Konteyner Kenti'nde faaliyet gösteren kreşi ziyaret etti.

Çocuklarla bir araya gelen ekipler, emniyet teşkilatıyla iletişim, trafik kuralları ve okul çevresi güvenliği konularında bilgilendirme yaptı.

Polisler, yaz aylarında artış gösteren boğulma vakalarına karşı da çocuklara gölet, sulama kanalı, dere ve baraj gibi su kaynaklarının çevresinde dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Etkinlikte çocuklarla sohbet eden ekipler, güvenlik bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Trafik, Anamur, Mersin, Tarım, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polisten Çocuklara Güvenlik Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa Kemal Ozcan Mustafa Kemal Ozcan:
    nice olsun polislere ama ya bizim çocuklarımız ne yapacak evinde açlıktan feryat eden çocuklara güvenlik eğitimi mı gerek para ver de yemeği bulamayan aileler var çevre güvenliği de önemli ama insanların geçim sıkıntısı daha acı 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Kemal Koyunyerli Mustafa Kemal Koyunyerli:
    harita ve detaylı bilgi eksik kalmış bence gerçekten trafik kurallarını nasıl öğrettiklerini merak ettim çocuklara interaktif eğitim mi veriyorlar yoksa sadece konuşup geçiyorlar mı böyle etkinliklerin kalıcı etkisi olması için daha yapılandırılmış olması lazım diye düşünüyorum 0 0 Yanıtla
  • Abdullah Arif Subaşı Abdullah Arif Subaşı:
    burada yaşayan çocuklara böyle eğitim verilmesi iyi olmuş ama yerel olarak biz daha çok önlem almamız gerektiğini biliyoruz su kaynaklarında gerçekten risk var yazın çok tehlikeli oluyor bu konuda bilinçlendirme yapılması güzel 0 0 Yanıtla
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