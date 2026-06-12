Polisten Çocuklara Güvenlik Eğitimi

Mustafa Kemal Ozcan:

nice olsun polislere ama ya bizim çocuklarımız ne yapacak evinde açlıktan feryat eden çocuklara güvenlik eğitimi mı gerek para ver de yemeği bulamayan aileler var çevre güvenliği de önemli ama insanların geçim sıkıntısı daha acı