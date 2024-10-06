Posta Gönderileri Yüzde 6,9 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Posta Gönderileri Yüzde 6,9 Arttı

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, 2024'ün ilk yarısında posta gönderilerinde yüzde 6,9 artış yaşandığını açıkladı.

06.10.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, haberleşme gönderileri haricindeki posta kolisi veya kargosu sayısının son yıllarda artış eğiliminde olduğunu belirterek, "Geçen yılın aynı döneminde 598 milyon olan gönderi sayısı 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 6,9 artarak 639,2 milyon adet olarak gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan ve 2024'ün ilk yarısını kapsayan "Türkiye Posta Sektörü Altı Aylık Pazar Verileri Raporu"na ilişkin bilgi verdi.

Ülke genelinde yılın ilk yarısında 9 bin 363 posta acente ve şubesinin hizmet verdiğini aktaran Uraloğlu, "Ülkemizin posta sektöründe gerçekleşen haberleşme gönderileri sayısı 132,8 milyon oldu. Şehirler arası gönderilerin tüm haberleşme gönderileri içindeki payı ise yüzde 85,2 olarak gerçekleşti. Bu dönemde haberleşme gönderisi teslimatının en çok gerçekleştiği iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, sektörde yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcı sayısının 52 olduğunu ve bunlara 26'sı ulusal, 33'ü yerel olmak üzere 59 yetkilendirme verildiğini kaydetti.

Haberleşme gönderileri haricinde kalan, posta kolisi veya kargosu şeklinde nitelendirilen diğer posta gönderileri sayısının son yıllarda sürekli artış eğiliminde olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Geçen yılın aynı döneminde 598 milyon olan gönderi sayısı 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 6,9 artarak 639,2 milyon adet olarak gerçekleşti. Bu artış, e-ticaret hacminin son yıllardaki hızlı büyümesinden kaynaklanmaktadır. Bu durum ülkemiz posta pazarına da olumlu yönde etki etmektedir."

Haberleşme gönderilerinde olduğu gibi posta kolisi ve kargosunda da şehirler arası gönderi oranının önemli bir yer tuttuğuna işaret eden Uraloğlu, gönderilerin yüzde 80,7'sinin şehirler arası kategoride yer aldığını bildirdi.

Sektörün net satış geliri 56,1 milyar liraya yükseldi

Uraloğlu, son yıllarda e-ticaret hacminde yaşanan artışın etkisiyle posta sektöründe gönderi hacimlerinin de arttığına dikkati çekerek, hizmet sağlayıcılarının posta hizmetlerinden elde edilen gelirlerde önemli artış görüldüğünü vurguladı.

Sektörün 2019'u 7,7 milyar lira net satış geliriyle kapattığını anımsatan Uraloğlu, şu bilgiyi verdi:

"Sektörün net satış gelirleri, 2020'de e-ticaret hacmindeki Kovid-19 etkisiyle artış göstererek 13,1 milyar liraya yükseldi. Artış ivmesi 2021'de 18,06 milyar liraya, 2022'de 33,5 milyar liraya ve 2023'te 66,7 milyar liraya yükselerek devam etti. Bu yılın ilk yarısında ise posta sektöründe elde edilen net satış gelirleri, önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık iki katına çıkarak, haberleşme gönderilerinde yaklaşık 7,2 milyar lira, posta gönderilerinde 48,9 milyar lira olmak üzere toplamda 56,1 milyar lira seviyesine yükseldi."

Posta hizmet sağlayıcılarında 4,8 milyar liralık yatırım

Ulaştırma ve haberleşme alanında yapılan yatırımların somut bir sonucu olarak posta sektörünün hızlı şekilde büyüdüğünü belirten Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Posta trafiğinin artmasıyla bu talebe cevap verebilmek adına hizmet sağlayıcılarının yatırıma ayırdıkları bütçe de arttı. 2023'ün ilk 6 ayında posta hizmet sağlayıcıları tarafından sektöre yapılan toplam yatırım miktarı yaklaşık 1 milyar 515 milyon lira civarındayken bu sayı 2024'ün ilk 6 ayında 4,8 milyar lirayı aştı."

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Ekonomi, Ulaşım, Finans, Güncel, ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Posta Gönderileri Yüzde 6,9 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:52 CHP’den Mehmet Şimşek’e uyarı: Pos cihazı kullanıp kara para aklayanları acilen radara alın CHP'den Mehmet Şimşek'e uyarı: Pos cihazı kullanıp kara para aklayanları acilen radara alın
09:34 2 genç kızı katleden 19 yaşındaki cani psikiyatri servisinde 1 yıldır takipli hastaymış 2 genç kızı katleden 19 yaşındaki cani psikiyatri servisinde 1 yıldır takipli hastaymış
09:26 Depremde eşini ve kızını kaybeden kadına 650 bin liraya sattıkları protez ikinci el çıktı Depremde eşini ve kızını kaybeden kadına 650 bin liraya sattıkları protez ikinci el çıktı
08:56 İstanbul’un göbeğindeki tecavüz girişimi sonrası suç örgütü lideri Sedat Peker sessizliğini bozdu İstanbul'un göbeğindeki tecavüz girişimi sonrası suç örgütü lideri Sedat Peker sessizliğini bozdu
07:59 Mahalle sakinleri caniyi anlattı: Olay günü fırına uğrayıp ’Üstüm nasıl olmuş, iyi mi’ diye sordu Mahalle sakinleri caniyi anlattı: Olay günü fırına uğrayıp 'Üstüm nasıl olmuş, iyi mi?' diye sordu
11:39 Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir
11:21 Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar’ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar'ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim
11:13 Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu
11:10 Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor
11:00 Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim
10:55 TBMM’de yeni oturma planı MHP, DEM Parti’nin yanına geçiyor TBMM'de yeni oturma planı! MHP, DEM Parti'nin yanına geçiyor
10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:20 Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu
10:16 Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy’nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy'nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2024 12:48:41. #1.13#
SON DAKİKA: Posta Gönderileri Yüzde 6,9 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement