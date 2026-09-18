Poyraz, Uçum'un Öcalan sözlerine 'devleti zehirlemekten vazgeçin' diye karşılık verdi - Son Dakika
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Poyraz, Uçum'un Öcalan sözlerine 'devleti zehirlemekten vazgeçin' diye karşılık verdi

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Poyraz, Uçum\'un Öcalan sözlerine \'devleti zehirlemekten vazgeçin\' diye karşılık verdi
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un Öcalan'a komisyon görevi verileceği sözlerine tepki gösterdi. Poyraz, sosyal medya paylaşımında 'vasi atanmış hükümlüye nasıl görev veriyorsunuz' diye sordu, 'devleti zehirlemekten vazgeçin' dedi.

(ANKARA) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un "Öcalan, 'Silahsızlanma Alt Komisyonu'nda görev alacak" sözlerine ilişkin, "Hukuku hiçe sayarak, kendi kendinize tarih uydurarak, yargıyı sopa yaparak, kafanıza göre kahramanlar ve hainler yaratarak yönettiğinizi sandığınız sistemle açıkça hukuka ve vicdanlara aykırı içtihatlar yaratıyorsunuz. Başta Cumhurbaşkanlığı makamı olmak üzere devleti, bürokrasiyi, ve siyaseti zehirlemekten vazgeçin" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un "Öcalan 'Silahsızlanma Alt Komisyonu'nda görev alacak" sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Poyraz, "İmralı'daki terör hükümlüsünün vasisi yok mu" başlığıyla yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kendisine vasi atanmış bir hükümlüye nasıl görev veriyorsunuz? Siz bunu hangi sıfat ve yetkiyle veriyorsunuz? Cumhuriyet yurttaşlığının verdiği bilinç ve yetki ile sizleri uyarıyorum; Hukuku hiçe sayarak, kendi kendinize tarih uydurarak, yargıyı sopa yaparak, kafanıza göre kahramanlar ve hainler yaratarak, yürürlükteki kanunları bile uygulamadan yönettiğinizi sandığınız sistemle açıkça hukuka ve vicdanlara aykırı içtihatlar yaratıyorsunuz.

"HİÇE SAYDIĞINIZ DEVLET AHLAKINA MUHTAÇ KALACAKSINIZ"

Başta Cumhurbaşkanlığı makamı olmak üzere devleti, bürokrasiyi, ve siyaseti zehirlemekten vazgeçin. Hukuksuzluğa, keyfiyete ve bunların sonucunda ihanete devam etmekte kararlıysanız, Büyük Türk Milletinin sütunları olan; 'Cumhuriyetimiz, millet tanımımız, üniter yapımız, yıllara sair hukuk ve içtihatlarımız, adalet duygumuz ve vicdanımızı' ayakta tutmak ve yaşatmak için sorumluluğumuzun ve vazifemizin gereklerini bizim öğrendiğimiz hukuk içinde devlet aklı ve ahlakı ile sonuna kadar yerine getireceğiz. ve siz eğip büktüğünüz hukukun, hedef aldığınız devlet aklının, hiçe saydığınız devlet ahlakına muhtaç kalacaksınız! Sizin, sizden büyük düşmanınız yok."

Kaynak: ANKA
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