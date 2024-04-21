Prag 6 Bölgesi\'nde Çek-Türk İşbirliği Parkı inşa edilecek

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ın girişimleriyle Prag 6 Bölgesi'nde Ermeni lobisi ve bazı Türkiye karşıtı yapıların engelleme çabalarına rağmen "Çek-Türk İşbirliği Parkı" inşa edilecek.
Başkentin önemli bölgelerinden Prag 6 Bölgesi Belediyesinden yapılan açıklamada, iki ülke ilişkilerinin 100. yılı vesilesiyle "Çek-Türk İşbirliği Parkı"nın yapılması kararının alındığı bildirildi.
Açıklamada, "Türkiye ve Çekya arasında, bu yıl 100. yıl dönümünü kutladığımız diplomatik ilişkilerin başlangıcı, Çekoslovak Cumhuriyeti'nin ilk dönemlerine kadar uzanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Prag Büyükelçisi Sayın Egemen Bağış'ın talebi üzerine, Prag Kent Konseyi Yerel Tarih Komisyonunun değerlendirmesi ve Prag Belediye Meclisinin nihai onayının alınması ile sonuçlandırılan karar süreci neticesinde, Petriny'de (6 Bölgesi) Çek-Türk İşbirliği Parkı inşa edilecektir." ifadeleri kullanıldı.
Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Bağış da karara ilişkin yaptığı açıklamada, bağımsız Çekoslovak Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin başladığı 1924 yılından bu yana Türkiye'nin büyükelçilik ve ikametgah binalarının Prag 6 Bölgesi'nde yer aldığını hatırlattı.
Bağış, 1924 yılında Türkiye ve Çekya arasında her ikisi de çok büyük liderler olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve Çekoslovak Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Tomas Garrigue Masaryk'in 100 yıldır süren işbirliğini başlattığını belirtti.
"Onların izinden gitmekten ve bu iki büyük millet arasındaki dostane ittifakı güçlendirmeye yönelik miraslarını sürdürmekten onur duyuyoruz." ifadesini kullanan Bağış, "2022 sonunda Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılmak üzere Prag'a teşrif eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin talimatıyla Cumhuriyet'imizin kuruluşunun ve Çekler ile diplomatik ilişkilerimizin 100. yılını hakkıyla idrak edebilmek için birçok proje yaptık. Prag'daki devlet mülkü binamız hakkında yayımladığımız kitap gibi bu park da kalıcı bir eser olarak Türk-Çek ilişkilerinin ve dostluğunun bir sembolü olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Ayrıca Bağış, süreç boyunca işbirliği ve dayanışması için Prag 6 Bölge Belediyesinin kardeş şehri Antalya Muratpaşa Belediyesine ve Başkanı Ümit Uysal'a da teşekkür etti.
Prag 6 Bölgesi Belediye Başkanı Jakub Starek de "Prag 6, pek çok ülkenin büyükelçiliklerinin burada yerleşik olması ve büyükelçilerin ikametgahlarının da bu bölgede bulunması ile bilinmektedir. Bu da beraberinde büyük bir sorumluluk getirmekte ve aynı zamanda bölgemizle bu ülkeler arasında karşılıklı güven ve işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunma fırsatı sunmaktadır. Çek Cumhuriyeti ve Türkiye arasındaki karşılıklı işbirliğinin bir yeşil alan projesi şeklinde somutlaştırılacak olmasından memnuniyet duyuyorum." görüşünü paylaştı.
Başta Ermeni lobisi olmak üzere bazı Türkiye karşıtı yapıların engel olma çabalarına rağmen bir yıl önce Bağış'ın girişimlerini başlattığı projenin temelleri, 6 Haziran 2024'te atılacak. Park projesi yaklaşık 30 bin avroya mal olacak.
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