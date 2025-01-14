Prof. Dr. Alptekin Yavaş Tahliye Edildi - Son Dakika
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Prof. Dr. Alptekin Yavaş Tahliye Edildi

Prof. Dr. Alptekin Yavaş Tahliye Edildi

Çanakkale'de 5'inci kat balkonundan düşerek hayatını kaybeden Tuğba Yavaş'ın eşi Prof. Dr. Alptekin Yavaş, 'kasten öldürme' suçlamasıyla yargılanırken tahliye edildi.

14.01.2025 20:00  Güncelleme: 20:02
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ÇANAKKALE'de 5'inci kattaki dairenin balkonundan düşen restoratör Tuğba Yavaş'ın (39) ölümüyle ilgili 'eşi kasten öldürme' suçundan yargılanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Alptekin Yavaş (49) için tahliye kararı verildi. Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararı, Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Olay, 30 Ekim 2024 tarihinde saat 02.30 sıralarında, Hamidiye Mahallesi Aziz Nesin Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Restoratör Tuğba Yavaş, oturduğu apartmanın 5'inci katındaki dairesinin balkonundan park halindeki motosikletin üzerine düştü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuğba Yavaş, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Soruşturma başlatan polis, Tuğba Yavaş'ın eşi ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Alptekin Yavaş'ın ifadesine başvurdu. Prof. Dr. Yavaş, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yavaş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmasının ardından Prof. Dr. Yavaş hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Çanakkale 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşması, 8 Ocak'ta görüldü. Müşteki yakınları duruşma salonunda hazır bulunurken; tutuklu sanık Prof. Dr. Alptekin Yavaş Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık savunmasının ardından Tuğba Yavaş'ın yakınları, şikayetçi sıfatıyla dinlendi.

Hakim, sanık Alptekin Yavaş'ın tutukluluk halinin devamına ve ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına karar verip, duruşmayı erteledi. Dava, Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesince ele alındı. Bu arada sanık Alptekin Yavaş'ın avukatları, yeni duruşma öncesi tutukluluk için itiraz etti. Mahkeme ise sanık Yavaş'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi. Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararı, Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Prof. Dr. Alptekin Yavaş Tahliye Edildi - Son Dakika

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