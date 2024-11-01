Prof. Dr. Erdal İnönü, Ölümünün 17. Yılında Anıldı

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(İSTANBUL) Siyasetçi, eğitimci, yazar Prof. Dr. Erdal İnönü, ölümünün 17. yılında, kurucusu olduğu Türkiye Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) ve Friedrich Ebert Vakfı (FES) ile birlikte düzenlenen bir toplantıyla anıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce katılacağını bildirmesine rağmen; Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve sonrasında yaşanan gelişmeler nedeniyle anmaya katılamadı ve mesaj yolladı. Toplantıda İnönü ailesi, Erdal İnönü'nün dostları ve TÜSES üyeleri yer aldı, konuşmalar yaparak Erdal İnönü'yü andı.

"Erdal İnönü'nün güler yüzünden güç almaya devam ediyoruz"

Ekrem İmamoğlu mektubunda toplantıya katılamayışını şu sözlerle açıkladı:

"Bildiğiniz gibi, iktidarın uzunca bir süredir kurguladığı İstanbul'u kayyumla yönetme planı doğrultusunda Esenyurt Belediye Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Özer tutuklanmıştır. Bu, milletin iradesine yönelik bir darbe girişimidir ve bugün itibarıyla bu kararın arkasındaki güç odağına karşı vermekte olduğumuz demokratik mücadele yeni bir safhaya girmiştir. Bu çerçevede gerçekleştirmekte olduğumuz acil gündemli toplantılar nedeniyle aranızda bulunamıyorum.

"Güler yüzünden güç almaya devam ediyoruz"

Erdal İnönü benim için, her şeyden önce, içten ve güçlü bir tebessümdür. O tebessüm, hukuk tanımayan güç odaklarını dize getirecek güçte bir tebessümdür. O tebessüm, kimi siyasilerin vatandaşlar arasında örmeye çalıştığı duvarı yıkacak olan tebessümdür. Erdal İnönü'nün tebessümü, gücünü halktan alan, demokrasiye inanan bir siyasetçinin sarsılmaz özgüvenin ifadesidir. Bizler, Erdal İnönü'nün erdemli, mütevazı kişiliğinden, demokratik, bilimsel siyaset anlayışından ve güler yüzünden güç almaya devam ediyoruz."

"Erdal Bey, cesur ve vizyoner bir siyasetçiydi"

Toplantının açış konuşmasını yapan TÜSES Başkanı Altan Ertürk, "Erdal Bey cesur ve vizyonerdi, cesur politikalar geliştiren bir siyasetçiydi" dedi. İnönü'nün cesur politikalarından örnekler veren Ertürk, iktidara giden yolda politika geliştirmenin ve düşünce kuruluşlarının öneminin de altını çizdi. FES Türkiye Başkanı Tina Blohm ise İnönü'yü unutulmaz tebessümüyle andı. Açılış konuşmalarının ardından Sevinç İnönü sahneye çıkarak Erdal İnönü'nün dostlarına teşekkür etti. Daha sonra Erdal İnönü ile çalışmış, yakınında yer almış dostları Şule Bucak, Uğur Büke, Burhan Şenatalar ve yeğeni Gülsün Bilgehan anılarını anlatarak farklı yönleriyle Erdal İnönü'yü yad ettiler.

Erdal İnönü'ye adanan toplantı, dış işleri bakanlığı da yapan Erdal İnönü'nün dünyaya olan ilgisine de referansla Türk Dış Politikası üstüne bir panelle devam etti. 'Uluslararası Kriz ve Çatışma Alanları Üstünden Dünyaya ve Türkiye'nin Dış Politikasına Bakış' başlığını taşıyan toplantıyı Halk TV Dış Haberler Müdürü Işın Eliçin yönetti. Panelde TÜSES Üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Gün Kut, emekli büyükelçi ve 24. Dönem CHP Milletvekili Osman Korutürk, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Özlem Tür konuştular. Türk dış politikasının son yıllarda içine girdiği çıkmazların değerlendirildiği toplantı, katılımcıların soru ve yorumlarıyla tamamlandı.

TÜSES kurucusu Erdal İnönü

31 Ekim 2007'de yaşamını yitiren Erdal İnönü, TÜSES'in onursal başkanıydı. 1988 yılında SHP'nin Genel Başkanı olduğu dönemde TÜSES'in kuruluş çalışmalarını başlatmış ve çalışmalarını her zaman yakından izlemiş ve desteklemişti. Siyaseti bıraktıktan sonra üyesi olduğu TÜSES'in çalışmalarını özel bir ilgi ile izlemeyi sürdürmüş, toplantılarının en dakik, en dikkatli izleyicisi olmuş, önemli katkılar sunmuştu. Bu nedenle TÜSES, her yıl 31 Ekim'de Erdal İnönü'yü bir programla anıyor. 1926 yılında Ankara'da doğan Erdal İnönü, İsmet İnönü'nün ikinci erkek çocuğuydu. Ankara'da aldığı fizik eğitimini ABD'de sürdürdü. California ve Princeton üniversitelerinde okudu. Türkiye döndüğünde üniversiteye girdi, ODTÜ, Boğaziçi üniversitelerinde, TÜBİTAK'ta görev yaptı. Bir dönem ODTÜ'nün rektörlüğünü de yaptı.

İnönü, 1983 yılında 12 Eylül darbesinin ardından siyasi faaliyetlerin yeniden serbest bırakılmasından sonra bütün öğretim ve yöneticilik görevlerinden ayrıldı ve aynı yıl haziran ayında SODEP'in kurucu üyeleri arasında yer alarak partinin ilk genel başkanı oldu. Siyaseti bıraktığı 1995 yılına kadar önce SODEP sonra SHP'de liderlik yaptı, koalisyon hükümetinde görev üstlendi ve Türkiye'de sosyal demokrasinin yerleşmesi, demokrasinin inşası için çalıştı. Erdal İnönü, 31 Ekim 2007'de ABD'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti