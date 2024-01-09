 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Trabzon'da Kitap Fuarı'nda söyleşi gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Trabzon'da Kitap Fuarı'nda söyleşi gerçekleştirdi

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Trabzon'un Yomra ilçesinde düzenlenen 2. Kitap Fuarı'nda söyleşi gerçekleştirdi. Ortaylı, belediyelerin önemine dikkat çekerek, Karadeniz Bölgesi'ndeki insanların okuma alışkanlığına değindi. Türkiye'nin gelişen bir ülke olduğunu vurgulayan Ortaylı, Türkiye'nin büyük değişiklikler geçiren bir toplum olduğunu belirtti.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Trabzon\'da Kitap Fuarı\'nda söyleşi gerçekleştirdi
09.01.2024 - 17:07,  Güncelleme: 17:15
Abone Ol

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Trabzon'un Yomra ilçesinde düzenlenen "2. Kitap Fuarı" kapsamında söyleşi gerçekleştirdi.

Ortaylı, Yomra Belediyesinin organizasyonuyla Yomra Kültür Merkezi'nde yapılan söyleşide, belediyelerin önemine dikkati çekti.

Karadeniz Bölgesi'ni ilk kez 1966'da gördüğünü belirten Ortaylı, yaşadığı anıları anlattı.

Ortaylı, bölgedeki insanların okuduğunu belirterek, "Buranın hem talihi hem talihsizliği. Karadeniz'de okumuş insan oturmuyor. Yani mektepten diplomayı aldığı gün ayağı dışarıda." dedi.

Türkiye'nin gelişen bir ülke olduğunu vurgulayan Ortaylı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara ve İstanbul'da yaşadım. Zengin aile katiyen değiliz. Hatta gelir olarak orta sınıfın altındayız. Sıkıntıyla memur maaşıyla yaşadık ama bilgimiz yüzünden daha verimli yaşadık. Bir evde kadın bilgiliyse okumuşsa tecrübesi varsa her zaman 5 kuruş 10 kuruş olur. Becerikli bir anne varsa 15 kuruş 35 kuruş olur. Bu çok açıktır. Baba da eğer serserilik yapmıyorsa mazbut bir hayat yaşıyorsa katlanır. Eski Türkiye böyleydi, kendi pantolonunda yama vardır ama başkalarını düşünebilirdi."

Ortaylı, bunun bir ahlak ve çok önemli bir şey olduğunu ifade ederek, "İnsanlar böyle yaşardı ve ben bu Türkiye'de yüksek sınıfın insanlarını da cahili de okumuşu da fakiri de görebildim. Size bunları söylüyorum. Türkiye her şeye rağmen çok büyük değişiklikler geçiren bir cemiyettir. Ümitsizliğe hiçbir gerek yoktur." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya plaket ve Yomra'nın tanıtımına yönelik kitap takdim etti.

İlçede 3 Ocak'ta başlayan fuar, yarın sona erecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Karadeniz Bölgesi, İlber Ortaylı, Karadeniz, Edebiyat, Kültür, Etkinlik, Belediye, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. İlber Ortaylı, Trabzon'da Kitap Fuarı'nda söyleşi gerçekleştirdi - Son Dakika


18:02
Fatih Camisi İmamına Yönelik Bıçaklı Saldırgan Tutuklandı Fatih Camisi İmamına Yönelik Bıçaklı Saldırgan Tutuklandı
17:32
Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
16:49
TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
16:31
Duyunca şok olacaksınız! 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var Duyunca şok olacaksınız! 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var
16:29
Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın
16:23
Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09
ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak? AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?

Son Dakika
18:02 Fatih Camisi İmamına Yönelik Bıçaklı Saldırgan Tutuklandı
17:32 Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
16:49 TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
16:31 Duyunca şok olacaksınız! 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var
16:29 Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın
16:23 Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09 ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54 AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:46 Anne ve çocuğunun minibüste düşmesine neden olan şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi süresiz iptal edildi
15:37 Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 18:23:07. #1.12#
SON DAKİKA: Prof. Dr. İlber Ortaylı, Trabzon'da Kitap Fuarı'nda söyleşi gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement