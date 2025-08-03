Prof. Dr. Metin Sözen Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul'da 89 yaşında vefat eden Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Kurucu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen'in cenazesi toprağa verildi.

Şişli'deki Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze töreninde, Sözen'in ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Törene katılan İstanbul Valisi Davut Gül, aileye taziye dileklerini iletti.

Sözen'in cenazesi, kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, eski İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu ve çok sayıda kişi katıldı.