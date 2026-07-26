Prof. Dr. Sebe\'den Suya Atlamaya Dikkat!

ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Sebe, derinliği bilinmeyen sulara balıklama atlanmaması gerektiğini söyleyerek, "Bu durumda kişi, iki kolunu ve iki bacağını kullanamayacak şekilde felç kalabiliyor. Özellikle balıklama atlayışlarda başın zemine çarpması sonucu bu tür ağır yaralanmalarla karşılaşıyoruz. Bu vakalar yılda birkaç kez görülse de hastaları kalıcı sakat bırakabiliyor hatta yaşam kaybına neden olabiliyor" dedi.

Yaz mevsiminde deniz, gölet ve sulama kanallarına girenlerin sayısında artış yaşandığını belirten ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Sebe, özellikle gençlerin bilinçsizce yüksekten suya atlamasının ciddi sağlık riskleri taşıdığına dikkat çekti. Derinliği bilinmeyen sularda en büyük tehlikenin omurga yaralanmaları olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sebe, felç kalma ve ölüm riski bulunduğunu söyledi.

'YAŞAM KAYBINA NEDEN OLABİLİYOR'

Yüksekten ve kontrolsüz atlayışlarda baş, kol ve bacak yaralanmalarının yanı sıra iç organ hasarları, kaburga kırıkları ve akciğer sönmesi gibi travmaların da görülebildiğini ifade eden Prof. Dr. Ahmet Sebe, "Derinliği bilinmeyen sulara kesinlikle balıklama ya da çivileme atlanmamalı. En tehlikeli sonuç, boyun omurlarının kırılması ya da omurganın arkasındaki medulla spinalisin zarar görmesidir. Bu durumda kişi, iki kolunu ve iki bacağını kullanamayacak şekilde felç kalabiliyor. Özellikle balıklama atlayışlarda başın zemine çarpması sonucu bu tür ağır yaralanmalarla karşılaşıyoruz. Bu vakalar yılda birkaç kez görülse de hastaları kalıcı sakat bırakabiliyor hatta yaşam kaybına neden olabiliyor" diye konuştu.

'EBEVEYNLER ÇOCUKLARINI GÖZETİM ALTINDA TUTMALI'

Su kenarında yapılan şakalaşmaların da büyük risk oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Sebe, "Zeminin kaygan olması nedeniyle atlayış sırasında dengenin kaybedilmesi iç organ yaralanmalarına da yol açabiliyor. Ayrıca su kenarında yapılan bir anlık şakalaşmalar ciddi yaralanmalar ve ölümlerle sonuçlanabiliyor. Havuz bulunan alanlarda çocukların da sürekli gözetim altında tutulması gerekiyor. Küçük çocuklar havuza düşme, itilme ya da çarpma sonucu suya düşebiliyor. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarını mutlaka gözetim altında tutması gerekiyor. Aksi halde geri dönüşü olmayan kayıplarla karşılaşabiliyoruz" dedi.

'KALP HASTALARI EKSTREM SPORLARDA DİKKATLİ OLMALI'

Ekstrem sporlarla ilgilenenlere de uyarılarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Sebe, "Yapısal kalp damar hastalığı ya da doğumsal kalp rahatsızlığı olmayan kişiler için adrenalin belirli ölçüde heyecan verici olabilir. Ancak koroner arter hastalığı veya kalp rahatsızlığı bulunan kişilerde yüksek adrenalin kalbi zorlayabilir, ritim bozukluklarına ve tansiyonun ani yükselmesine neden olabilir. Bu nedenle sağlık sorunu bulunan kişilerin ekstrem sporlar konusunda çok dikkatli davranması gerekiyor" diye konuştu.