Prof. Dr. Sebe'den Suya Atlamaya Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Prof. Dr. Sebe'den Suya Atlamaya Dikkat!

Prof. Dr. Sebe\'den Suya Atlamaya Dikkat!
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Derinliği bilinmeyen sulara balıklama atlamanın ciddi sağlık riskleri taşıdığı uyarısı yapıldı.

ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Sebe, derinliği bilinmeyen sulara balıklama atlanmaması gerektiğini söyleyerek, "Bu durumda kişi, iki kolunu ve iki bacağını kullanamayacak şekilde felç kalabiliyor. Özellikle balıklama atlayışlarda başın zemine çarpması sonucu bu tür ağır yaralanmalarla karşılaşıyoruz. Bu vakalar yılda birkaç kez görülse de hastaları kalıcı sakat bırakabiliyor hatta yaşam kaybına neden olabiliyor" dedi.

Yaz mevsiminde deniz, gölet ve sulama kanallarına girenlerin sayısında artış yaşandığını belirten ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Sebe, özellikle gençlerin bilinçsizce yüksekten suya atlamasının ciddi sağlık riskleri taşıdığına dikkat çekti. Derinliği bilinmeyen sularda en büyük tehlikenin omurga yaralanmaları olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sebe, felç kalma ve ölüm riski bulunduğunu söyledi.

'YAŞAM KAYBINA NEDEN OLABİLİYOR'

Yüksekten ve kontrolsüz atlayışlarda baş, kol ve bacak yaralanmalarının yanı sıra iç organ hasarları, kaburga kırıkları ve akciğer sönmesi gibi travmaların da görülebildiğini ifade eden Prof. Dr. Ahmet Sebe, "Derinliği bilinmeyen sulara kesinlikle balıklama ya da çivileme atlanmamalı. En tehlikeli sonuç, boyun omurlarının kırılması ya da omurganın arkasındaki medulla spinalisin zarar görmesidir. Bu durumda kişi, iki kolunu ve iki bacağını kullanamayacak şekilde felç kalabiliyor. Özellikle balıklama atlayışlarda başın zemine çarpması sonucu bu tür ağır yaralanmalarla karşılaşıyoruz. Bu vakalar yılda birkaç kez görülse de hastaları kalıcı sakat bırakabiliyor hatta yaşam kaybına neden olabiliyor" diye konuştu.

'EBEVEYNLER ÇOCUKLARINI GÖZETİM ALTINDA TUTMALI'

Su kenarında yapılan şakalaşmaların da büyük risk oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Sebe, "Zeminin kaygan olması nedeniyle atlayış sırasında dengenin kaybedilmesi iç organ yaralanmalarına da yol açabiliyor. Ayrıca su kenarında yapılan bir anlık şakalaşmalar ciddi yaralanmalar ve ölümlerle sonuçlanabiliyor. Havuz bulunan alanlarda çocukların da sürekli gözetim altında tutulması gerekiyor. Küçük çocuklar havuza düşme, itilme ya da çarpma sonucu suya düşebiliyor. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarını mutlaka gözetim altında tutması gerekiyor. Aksi halde geri dönüşü olmayan kayıplarla karşılaşabiliyoruz" dedi.

'KALP HASTALARI EKSTREM SPORLARDA DİKKATLİ OLMALI'

Ekstrem sporlarla ilgilenenlere de uyarılarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Sebe, "Yapısal kalp damar hastalığı ya da doğumsal kalp rahatsızlığı olmayan kişiler için adrenalin belirli ölçüde heyecan verici olabilir. Ancak koroner arter hastalığı veya kalp rahatsızlığı bulunan kişilerde yüksek adrenalin kalbi zorlayabilir, ritim bozukluklarına ve tansiyonun ani yükselmesine neden olabilir. Bu nedenle sağlık sorunu bulunan kişilerin ekstrem sporlar konusunda çok dikkatli davranması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Sebe'den Suya Atlamaya Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri’de 3 kişiyi katleden firari sanık Gürcistan’da yakalandı Kayseri’de 3 kişiyi katleden firari sanık Gürcistan’da yakalandı
Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü
İstanbul’da beklenen yağış başladı İstanbul'da beklenen yağış başladı
Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım
Fransa ve İspanya alevlere teslim 130 bin kişi için tahliye emri verildi Fransa ve İspanya alevlere teslim! 130 bin kişi için tahliye emri verildi
21 yıl sonra bir ilk Meteoroloji uyardı, afete dönebilir 21 yıl sonra bir ilk! Meteoroloji uyardı, afete dönebilir
İstanbul’da yolcu otobüsü otomobile çarptı 2’si ağır 30 yaralı İstanbul'da yolcu otobüsü otomobile çarptı! 2'si ağır 30 yaralı
Arda Güler’e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler Arda Güler'e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler
Ankara felç oldu Yol çöktü, araç çukura düştü Ankara felç oldu! Yol çöktü, araç çukura düştü

09:01
Türkiye’nin mobilya devi resmen satıldı Üçüncü kez el değiştirmiş oldu
Türkiye'nin mobilya devi resmen satıldı! Üçüncü kez el değiştirmiş oldu
08:32
Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya tribünden atlayıp hakemin üzerine yürüdü
Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya tribünden atlayıp hakemin üzerine yürüdü
08:25
Adana’da 24 saatte kanlı bilanço 3’ü kadın 6 kişi öldürüldü
Adana'da 24 saatte kanlı bilanço! 3'ü kadın 6 kişi öldürüldü
08:10
Gürsel Tekin “Kendimi asarım“ demişti Törene katılan vatandaş her şeyi anlattı
Gürsel Tekin "Kendimi asarım" demişti! Törene katılan vatandaş her şeyi anlattı
07:52
Trump zor durumda Uyarı sonrası dünyayı tedirgin eden plandan vazgeçti
Trump zor durumda! Uyarı sonrası dünyayı tedirgin eden plandan vazgeçti
07:46
Temmuz sıcağında bir ilimizi sel vurdu: İlçe merkezi su altında kaldı
Temmuz sıcağında bir ilimizi sel vurdu: İlçe merkezi su altında kaldı
07:22
Yarı çıplak halde sokağa çıktı, ikna edildikten sonra canına kıydı
Yarı çıplak halde sokağa çıktı, ikna edildikten sonra canına kıydı
05:58
Dayaktan kaçarken canından oldu Acı son böyle geldi
Dayaktan kaçarken canından oldu! Acı son böyle geldi
05:27
Malatya’da büyük yangın Geceyi kızıla boyayan alevlere müdahale sürüyor
Malatya'da büyük yangın! Geceyi kızıla boyayan alevlere müdahale sürüyor
00:59
Seyir tepesinde sır dolu katliam 1’i kadın 3 kişiyi kurşun yağmuruna tuttu
Seyir tepesinde sır dolu katliam! 1'i kadın 3 kişiyi kurşun yağmuruna tuttu
22:47
Çocuk parkında sergilenen akılalmaz rezalet sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu
Çocuk parkında sergilenen akılalmaz rezalet sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 10:14:42. #7.12#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Sebe'den Suya Atlamaya Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.