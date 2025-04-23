Psikososyal Destek Ekipleri Depremzedelerin Yanında

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Psikososyal Destek Ekipleri, İstanbul'da meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlara destek oluyor.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası bakanlığımız, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında AFAD ile koordineli şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Psikososyal Destek Ekiplerimiz sahada görevinin başındadır. Afetten etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmaya, ihtiyaç duydukları desteği sağlamaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.