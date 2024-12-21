PTT 2024 Yılında 399 Milyon Gönderi Ulaştırdı - Son Dakika
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PTT 2024 Yılında 399 Milyon Gönderi Ulaştırdı

PTT 2024 Yılında 399 Milyon Gönderi Ulaştırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT'nin 2024 yılı ilk 11 ayında 399 milyon posta ve kargo gönderisini başarıyla sahibine ulaştırdığını açıkladı. PTT, çevreci politikalar ile elektrikli skuterler kullanarak güvenli ve hızlı hizmet vermeye devam ediyor.

21.12.2024 10:51  Güncelleme: 10:52
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT'nin 2024 yılının ilk 11 ayında 399 milyon posta ve kargo gönderisini sahibine ulaştırdığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile PTT'nin 2024 yılı ilk 11 ayına ait kargo, posta ve gönderi istatistiklerini değerlendirdi. Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olan PTT'nin 184 yıllık geçmişi ve güçlü kurumsal yapısıyla 2'nci yüzyılına yaklaştığını belirten Bakan Uraloğlu, 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda ekonomik alanda yapılan atılımlar ve yatırımlar noktasında PTT'nin üzerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirdiğini aktardı. PTT'nin her geçen gün iş ve işlem hacmini artırdığını ve büyüme trendini her yıl artırarak devam ettirdiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, PTT'nin 2024 yılı ilk 11 ayında 399 milyon posta ve kargo gönderisini sahibine ulaştırdığını bildirdi. Uraloğlu, "Türkiye genelinde tüm gönderi türlerinde yüzde 52,9 ile İstanbul 1'inci, yüzde 16,2 ile Ankara 2'nci ve yüzde 2,4 ile İzmir 3'üncü sırada" dedi.

'51 MİLYON GÖNDERİ ELEKTRİKLİ SKUTERLER İLE ULAŞTIRILDI'

PTT'nin, müşterilerinin ihtiyaçlarına göre çeşitli ürün portföyüyle dünyada 210'dan fazla noktaya uluslararası posta ve kargo gönderimi yaptığını ifade eden Bakan Uraloğlu, "PTT posta hizmetlerinde yenilikçi teknolojiler kullanarak hem müşteri memnuniyeti sağlama hem de doğa dostu ve çevreci politikalar yürütme noktasında önemli adımlar atıyor. PTT yeşil enerji kullanan elektrikli skuterler ile bugüne kadar 51 milyon gönderiyi sahibine ulaştırdı. Bu sayede 185 bin litre fosil yakıt tasarrufu sağlandı. Sayısı 750'ye ulaşan doğa ve çevre dostu mikro hareketlilik araçları olan skuter filosu sayısını daha da arttırarak hem trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yüksek hareket kabiliyeti hem de zamandan tasarruf edilmesini sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

'ADINDAN SÖZ ETTİREN BİR PTT VAR'

Uraloğlu, PTT'nin 40 bine yakın çalışanı, 3 bin 630 iş yeri ve 9 bin 452 araçlık filosuyla posta ve kargo hizmetlerini güvenli, hızlı ve en iyi şekilde yerine getirdiğini belirterek, "Artık hem Türkiye'de hem de dünyada posta sektöründe adından söz ettiren bir PTT var. Büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda PTT'nin Türkiye'de ve dünyadaki gücünü artırmak için var gücümüzle çalışacağız. Hem ülkemizin istihdamına hem de ekonomisine katkı sağlayacak bütün yatırımları yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel PTT 2024 Yılında 399 Milyon Gönderi Ulaştırdı - Son Dakika

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