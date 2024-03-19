Putin: Batı'nın talimatıyla Ukrayna terör yöntemlerine başvuruyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın talimatıyla Ukrayna'nın terör yöntemlerine başvurduğunu söyledi.
Putin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) genişletilmiş toplantısında yaptığı konuşmada, Batı'nın Rusya'ya karşı saldırganlığı teşvik etmek de dahil olmak üzere çeşitli sınır ötesi radikal terörist gruplardan aktif olarak yararlandığını belirtti.
Devlet sınırlarının, özellikle de askeri operasyonların yapıldığı yerlerde bulunan bölgelerin güçlendirilmesi için çok şey yapıldığını aktaran Putin, Ukrayna'dan düzenli askeri birlikler ve yabancı paralı savaşçılardan oluşan birliklerin, Rusya topraklarına girme girişimlerinin başarısız olduğunu vurguladı.
Putin, Ukrayna'nın Batı'nın talimatıyla terör yöntemlerine başvurduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Neo-Nazi Kiev rejiminin, yine aldığı destekle ve sıklıkla doğrudan emir üzerine, terörist yöntemlere yönelmesi doğaldır. Bunlar arasında sivillerin yaşadığı şehirlerin bombalanması, hükümet yetkililerine ve tanınmış kişilere yönelik suikast girişimleri, Rusya'daki kritik altyapı tesislerine ve çok sayıda insanın bulunduğu yerlere yönelik sabotaj ve terör saldırılarının faillerini ayartma girişimleri yer alıyor."
"Topraklarımıza sızma girişimleri asla affedilmeyecek"
Rus topraklarına girmeye çalışarak terör ve sabotaj girişiminde bulunanları nerede olurlarsa olsunlar zaman aşımı olmaksızın mutlaka cezalandıracaklarını vurgulayan Putin, tarihte Rus Kurtuluş Ordusu'nun Sovyet topraklarına yaptıklarını hatırladıklarını dile getirdi.
Putin, Rusya Federasyonu topraklarına yönelik bu grupların sızma girişimlerini asla affetmeyeceklerini söyleyerek, şöyle devam etti:
"Düşman grupları, sınırda Belgorod ve Kursk bölgelerinin şehir ve kasabalarında gerçek bir terör saldırısı düzenlemeyi planladılar ancak denildiği gibi yolu 'onurlu' bir şekilde, ateşle karşılandılar, zırhlı araçları ve topları da dahil olmak üzere ağır kayıplara uğradılar. Bu (Rus) hainlere gelince, günümüzdeki sahipleri onları hiç esirgemiyor, onları katliama yem gibi atıyorlar. Bu bize yarıyor."
"Batılıların Rusya'da terör olasılığı açıklamaları provokatif"
Bazı resmi Batılı yapıların, Rusya'da terör saldırıları olasılığına ilişkin son zamanlarda provokatif açıklamalar yaptığını ifade eden Putin, "Bütün bunlar açıkça şantaja, toplumumuzu korkutma ve istikrarsızlaştırma niyetine benziyor." değerlendirmesinde bulundu.
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