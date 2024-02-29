Putin: Batılı ülkelerin hedeflerini vurabilecek silahlara sahibiz

- Rusya Devlet Başkanı Putin: "Onların (Batı) topraklarındaki hedefleri vurabilecek silahlara sahibiz"
"Müdahalede bulunan ülkelerin karşılaşacakları sonuçlar çok trajik olacak"
MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada Ukrayna'ya asker gönderme fikrini destekleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Batılı ülkelere mesaj göndererek, "Müdahalede bulunan ülkelerin karşılaşacakları sonuçlar çok trajik olacak. Onların topraklarındaki hedefleri vurabilecek silahlara sahibiz" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Meclis'te bugün Ukrayna'daki savaş, Batılı ülkelerle yaşanılan sorunlar ve birçok konuda açıklamalarda bulundu. Rus ordusunun modern silahlar üretme konusunda başlattığı adımların sonuçlarının günümüzde alındığını vurgulayan Putin, "2018 yılındaki konuşmamda bahsettiğim silahlanma alanındaki çalışmaların hepsi tamamlandı ya da tamamlanmak üzere. Bu operasyonla birlikte (Ukrayna'daki çatışmalar), Rus Silahlı Kuvvetleri'nin savaş kabiliyeti katbekat artmıştır. Tüm yönlerde birlikler güvenle ilerlemekte ve toprakları özgürleştirmektedir. Kinjal ve Zircon hipersonik füze sistemleri halihazırda savaşta aktif olarak kullanılmaktadır. Avangard kıtalararası balistik füze birimleri ve diğer tüm yeni ve teknolojik silahlarımız savaş görevindedir. Güvenilirliği teyit edilen bu silahlarla birlikte stratejik nükleer kuvvetler de hazır durumdadır" dedi.
"Dünyayı korkuttukları her iddia nükleer silahların kullanılacağı bir çatışmayı tehdit ediyor"
Silahlanma anlamında büyük bir aşama kaydettiklerini ve ellerinde Batılı ülkeleri vurabilecek silahların bulunduğunu söyleyen Putin, "Yabancı ülkeler vurulması gereken 'hedefleri' kendileri seçiyor ve Ukrayna'ya asker göndermekten de bahsetmeye başladılar. Müdahalede bulunan ülkelerin karşılaşacakları sonuçlar çok trajik olacak. Onların topraklarındaki hedefleri vurabilecek silahlara sahibiz. Batı, Rusya'nın Avrupa'ya saldıracağını söylüyor. Rusya, Avrupa'ya saldırmayacak. Bu bir saçmalık. Bayağı yalan söylüyorlar" ifadelerini kullandı.
Batılı ülkelerin Rusya'nın kendilerine saldıracağına yönelik sözlerini provokatif bulan Putin, "Rusya'nın Avrupa'ya saldıracağı gibi icat ettikleri ve tüm dünyayı korkuttukları her iddia gerçekten de nükleer silahların kullanılacağı bir çatışmayı tehdit ediyor. Ancak bu medeniyetin yok olması anlamına gelir" diye konuştu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme fikrini destekleyen sözlerine de karşılık veren Putin, "Topraklarımıza asker gönderenlerin akıbetini hatırlıyoruz. Artık müdahaleciler açısından sonuçları çok daha trajik olacak" dedi.
"Uzaya nükleer silahlar yerleştireceğimiz iddiası asılsızdır"
Batılı ülkelerin Rusya'nın uzaya nükleer silah yerleştireceği iddialarına da karşılık veren Putin, "Son günlerde uzaya nükleer silah yerleştireceğimize dair asılsız iddialar daha fazla söyleniyor. Bu tür suçlamalar asılsızdır. Bu bizi müzakerelere zorlama oyunudur. Bu yalnızca ABD'nin çıkarınadır" şeklinde konuştu.
Buna karşı kendilerinin uzayda silahlanmaya karşı bir anlaşma taslağı sunduklarını ancak ABD'nin bu anlaşmayı reddettiğini hatırlatan Putin, "Aynı zamanda 15 yılı aşkındır masalarında bizim bir önerimiz var. 2008 yılında hazırladığımız uzaya silah konuşlandırılmasının önüne geçen taslak anlaşmayı da engelliyorlar. Neden bahsettikleri bile belirsiz" ifadelerini kullandı.
"İsveç ve Finlandiya'ya karşı Batı istikametindeki Rus birliklerini güçlendirmeliyiz"
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımından sonra Rusya'nın Batı sınırlarında kendi güvenliğini arttırması gerektiğini söyleyen Putin, "NATO'nun şu anki doğuya genişleme hamlesi ve İsveç ile Finlandiya'nın İttifak'a dahil olması nedeniyle oluşan tehditleri etkisiz hale getirmek için stratejik batı istikametindeki gruplarımızı ciddi şekilde güçlendirmemiz gerekiyor" diye konuştu.
"Rus ekonomisi 2023'te küresel ekonomiden daha hızlı büyüdü"
Konuşmasında Batı ile yaşadıkları ekonomik savaşa da parantez açan Putin, Rus ekonomisinin güçlü olduğu vurgusunu yaparak, "Geçen yıl Rusya ekonomisi küresel ekonomiden daha hızlı bir tempoyla büyüdü. Bu göstergeye göre sadece AB'nin önde gelen ülkelerini değil, sözde G7'nin tüm ülkelerini de geride bıraktık. Batı, para birimlerini ve bankacılık sistemini kendisi itibarsızlaştırıyor, bindiği dalı kesiyor. Bu çerçevede satın alma gücü paritesine göre BRICS'in (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) dünya ekonomisindeki payı 2028 yılında yüzde 36,6'ya çıkacak, G7'nin payı ise yüzde 27'8'e düşecek" dedi.
Putin ayrıca Rus iş dünyasına ülke dışına sermayelerini taşımama çağrısında bulunurken, küresel tahıl pazarında Rusya'nın lider konuma yükseldiğini de sözlerine ekledi.
"Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacağız"
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te düzenlenen Ukrayna'ya destek konferansının ardından yaptığı konuşmada, Batılı ülkeler arasında Ukrayna'ya asker gönderilmesi konusunda fikir birliği olmadığını, ancak hiçbir şeyin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulamıştı. Macron, "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacağız. Amacımıza ulaşmak için elimizden geleni yapmalıyız. Geleceğimizin ne olacağına karar vermek için ABD seçimlerinin sonucunu bekleyemeyiz. Tehlikede olan Avrupa'nın geleceğidir, dolayısıyla karar vermek Avrupalılara kalmıştır" ifadelerini kullanmıştı.
Slovakya Başbakanı Robert Fico ise, "Ukrayna'ya kendi birliklerini göndermeye hazırlanan ülkeler olduğunu doğrulayabilirim, asla diyen ülkeler var, Slovakya da bunların arasında yer alıyor. ve bu teklifin dikkate alınması gerektiğini söyleyen ülkeler de var" demişti.
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