Putin'den Ukrayna Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Putin'den Ukrayna Açıklamaları

Putin, Ukrayna sınırlarını halkın egemenlik kararlarına göre belirleyeceklerini söyledi.

08.11.2024 02:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın sınırlarını güncel olayların dinamiklerine göre tanıyacaklarını belirterek, "Ukrayna sınırının, tarihi topraklar olarak gördüğümüz belirli bölgelerde yaşayan halkın egemenlik kararları doğrultusunda belirlenmesi gerekiyor." dedi.

Putin, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Uluslararası Valday Tartışma Kulübü'nün toplantısına katılarak, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Dünyadaki düzenin değişim sürecinde olduğunu, oluşan düzen için ciddi mücadele başladığını belirten Putin, yeni dünya düzeninde hegemonyanın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Rusya'nın, dünya üzerinde hakimiyet kurmaya çalışanları tarihinde defalarca durdurduğunu dile getiren Putin, bunun bundan sonra da böyle olacağını söyledi.

"Batı, Rusya'yı Avrupa'dan koparmaya çalıştı"

Batı'nın Ukrayna'yı karıştırarak, Rusya'nın Avrupa ülkeleriyle, özellikle de Almanya ve Fransa ile ilişkilerini koparmaya çalıştığını, benzer eylemlerin Asya'da ve Kore Yarımadası'nda da gözlemlendiğini kaydeden Putin, bu yönde siyaset izleyen Batılı ülkelerinde ise kaos ve sistematik krizin derinleştiğini belirtti.

Batı'nın El-Kaide terör örgütünü Güney Kafkasya'da Rusya'ya karşı desteklediğini söyleyen Putin, buna karşı koyduklarını ve bölgedeki teröristleri yok ettiklerini aktardı.

"Batılı ülkelerle etkileşime açığız"

Diğer yandan Putin, Batılı ülkelerle etkileşime açık olduklarını dile getirerek, "Eğer onlardan biri, yeniden temas kurmak isterse, buna karşı değiliz. Buyurun, temasları yeniden başlatıp konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Putin, Batı ile stratejik istikrar konusunda da diyaloğa açık olduklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Ancak ABD ve müttefikleri, Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmayı hedefliyor. Aynı zamanda, bizimle stratejik istikrar konusunda diyaloğu sürdürmek istiyor. Bu nasıl olur? Yetişkin insanlarsınız sanki. Peki stratejik yenilgi nedir? Bu, ülkeyi yok etmek değilse, önemsiz hale getirmektir. O halde nükleer silahımız ne için? Diyaloğu sürdürmeye hazırız, ancak modern koşullarda çok husus var."

ABD'den başka bazı NATO ülkelerinin nükleer sahip olduğuna dikkati çeken Putin, İngiltere ve Fransa'nın nükleer cephanesinin büyüdüğünü ve bunun da hesaba katılması gerektiğini vurguladı.

"ABD ile ilişkilerin yeniden kurulacağını umuyorum"

Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerine değinen Putin, ikili ilişkileri iyileştirmek istediklerini ve buna açık olduklarını söyledi.

Başkan Putin, "ABD'de nelerin yaşanacağını bilemeyiz, ancak onlarla (Amerikalılar) ilişkilerin bir gün yeniden kurulacağını gerçekten umuyorum. Biz buna açığız, ancak top onların sahasında. Çünkü onlarla ilişkileri bozmadık, onlara yaptırım uygulamadık. Yeni ABD yönetimi, tekliflerini gelecekte ne şekilde formüle edeceğini göreceğiz, tabi teklifleri olursa." dedi.

"Ukrayna ile ateşkesin uzun vadeli olması gerekiyor"

"Rusya, Ukrayna'yı hangi sınırlarda tanıyor?" sorusunu yanıtlayan Putin, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından ardından Ukrayna ile tarafsızlığına dair yapılan anlaşmalar çerçevesinde sınırlarını tanıdıklarını anımsattı.

Putin, Ukrayna'nın tarafsızlık ilkesinden vazgeçtiğini ve NATO'ya üye olmak istediğine dikkati çekerek, "Biz böyle anlaşmadık. Bundan başka, hiçbir yerde darbeleri desteklemiyoruz. Ukrayna için de bu geçerli. Bu darbeyi kabul etmeyenleri anlıyoruz, destekliyoruz ve onların çıkarlarını savunma hakkını tanıyoruz." şeklinde konuştu.

Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde referandumların yapıldığına ve bu referandumların sonucunda bölgedeki halkın Rusya'ya katılmayı tercih ettiğine işaret eden Putin, "Bu böyleyse, Ukrayna sınırının, tarihi topraklar olarak gördüğümüz belirli bölgelerde yaşayan halkın egemenlik kararları doğrultusunda belirlenmesi gerekiyor. Her şey güncel olayların dinamiklerine bağlı." ifadelerini kullandı.

Vladimir Putin, Ukrayna'nın tarafsız ülke olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu olmazsa, Rusya ile Ukrayna arasında iyi komşuluk ilişkilerini düşünmek zor. Bu, Ukrayna'nın sürekli olarak yanlış ellerde ve Rusya Federasyonu'nun çıkarlarına zarar verecek şekilde bir araç olarak kullanılacağı anlamına geliyor. İlişkilerin normalleşmesi için temel koşullar yaratılmayacak, durum öngörülemeyen bir senaryoya göre gelişecek. Bundan gerçekten kaçınmak isteriz. Bunun aksine, meselenin uzun vadeli çözümünden, Ukrayna'nın başka ülkelerin elinde değil egemen bağımsız olmasında yanayız."

Ukrayna ordusunun Rus toprağı Kursk bölgesine ağustos başında girdiğine dikkati çeken Putin, bunun askeri değil, siyasi bir karar olduğunu belirterek, "Kayıpları büyük. 30 binin üzerinde asker kaybettiler. Üç ayda, geçen yıla göre daha fazla asker kaybettiler." ifadelerini kullandı.

Putin, Ukrayna ile İstanbul'da 2022'de sağlanan anlaşmalar ve sahadaki gerçekler çerçevesinde müzakere ve ateşkese açık olduklarını, anca ateşkesin kısa süreli değil, ikili ilişkilerin iyileştirilmesi amacıyla uzun vadeli olması gerektiğini belirtti.

" Gazze'de çatışmaların acilen durdurulması gerekiyor"

Gazze'deki duruma da değinen Putin, Hamas'ın İsrail'e 7 Ekim 2023'te düzenlediği saldırısını kınadıklarını belirterek, "Buna cevabın ölçülü olması gerekiyor. Filistin halkının acılarını en aza indirmek için çabalamak lazım. Çatışmaların acilen durdurulması, İsrail ile Filistin'in bu konuda anlaşması için elinde gelenin yapılması gerekiyor." dedi.

Rusya'nın ilgili taraflarla etkileşimde olduğunu dile getiren Putin, her taraf için kabul edilebilir çözümün aranması gerektiğini vurgulayarak, "İlgili tarafların gerginliği büyütmek yerine anlaşmaların sağlanmasına götüren çıkış yollarını aradığını hissediyoruz. Bunun üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kuzey Kore ile anlaşma, bölgeye istikrar getirecek"

Rusya ile Kuzey Kore arasında kapsamlı ortaklık anlaşmasını haziranda imzaladıklarını anımsatan Putin, bu anlaşmanın bölgeye istikrar getireceğini belirtti.

Putin, iki ülke arasında olası bir askeri tatbikat ihtimaline ilişkin soruyu da yanıtlayarak, "Bakacağız, neden olmasın? Anlaşmada başka bir devletin saldırganlığı durumunda karşılıklı yardımdan bahseden bir madde bulunuyor." şeklinde konuştu.

Paris Olimpiyatları'nın açılış seremonisi

Dünya çapında tartışmalara neden Paris Olimpiyatları'nın açılış seremonisiyle ilgili konuşan Putin, "Organizatörlerin neye güvendiklerini ve bunu neden yaptıklarını, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin neden gözden kaçırdığını bilmiyorum. Milyonlarca inanan için kesinlikle kırıcıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Putin, organizatörlerin insanları kırmak gibi bir niyetlerinin olmadığı yönünde kendilerini savunduklarına işaret ederek, "İslam'a inananlar da Kur'an-ı Kerim yakıldığında, peygamberle ilgili çizgi romanlar ifade özgürlüğü kalkanıyla yayınlandığında aynı şeyi hissediyorlar. Bir kişinin veya toplumun özgürlüğü, diğerinin özgürlüğünün başladığı yerde sona erer." diye konuştu.

İnsanların dini değerleri konusunda kırıcı davranıp "bu benim özgürlüğüm" şeklinde savunma yapılamayacağını vurgulayan Putin, "O zaman cinayet işleyip bu benim ifade özgürlüğüm diyebilirsin. Bu elbette saçmalık. Bazı insanlar sınırları anlamıyorlar." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Vladimir Putin, Vladimir Putin, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Ukrayna, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin'den Ukrayna Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:50 Fenerbahçe, AZ Alkmaar’a 3-1 yenildi Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi
00:06 Terör örgütü sempatizanları, kayyum bahanesiyle Batman’ı bir kez daha savaş alanına çevirdi Terör örgütü sempatizanları, kayyum bahanesiyle Batman'ı bir kez daha savaş alanına çevirdi
23:05 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi
22:00 FED, faizde indirime gitti FED, faizde indirime gitti
20:45 Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti
10:12 Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar
10:09 Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu
10:07 Barcelona’nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı Barcelona'nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı
09:51 Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı
09:50 Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı
09:49 Hakan Çalhanoğlun’dan inanılmaz istatistik Hakan Çalhanoğlun'dan inanılmaz istatistik
09:46 Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi
09:18 Beşiktaşlıları üzen görüntü Beşiktaşlıları üzen görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 02:52:28. #1.11#
SON DAKİKA: Putin'den Ukrayna Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.