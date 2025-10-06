Sürpriz hamle! Putin ile Netanyahu telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı hakkında görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşüp daha sonra 20 maddelik Gazze Planı'nı açıklamasıyla birlikte barış temasları hız kazandı. Netanyahu planı kabul ettiklerini belirtirken, Hamas ise kısmen kabul ettiklerini duyurdu.

MISIR'DA BAŞLADI

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler Mısır'a çevrildi. Hamas ile İsrail heyetleri arasında Gazze müzakerelerinin Mısır'da başladığı açıklandı.

SÜPRİZ GÖRÜŞME

Öte yandan sürpriz bir gelişme yaşandı. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Orta Doğu'daki güncel gelişmelerle birlikte ABD Başkanı Trump'ın Gazze planının ayrıntılı olarak ele alındığı görüşmede, Putin, Rusya'nın Filistin sorununun iyi bilinen uluslararası hukuk çerçevesine dayalı kapsamlı çözümü konusundaki kararlı tutumunu yineledi.

Diğer bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, özellikle İran'ın nükleer programıyla ilgili duruma müzakereli çözüm bulunması ve Suriye'de daha fazla istikrar konuları ele alındı.