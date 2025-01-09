Putin, Trump ile İletişime Geçmeye Hazır - Son Dakika
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Putin, Trump ile İletişime Geçmeye Hazır

Kremlin, Putin'in Trump ile iletişim kurma isteğini memnuniyetle karşılayacağını duyurdu.

09.01.2025 15:54
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'in kendisiyle iletişime geçme isteğini memnuniyetle karşılayacağını belirterek "Bu konuda henüz herhangi bir talep olmadı." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Trump'ın, Putin ile iletişime geçme isteğini değerlendiren Peskov, Putin'in ABD yönetimiyle diyalog kurmaya hazır olduğunu defalarca dile getirdiğini belirtti.

Peskov, "Bu konuda henüz herhangi bir talep olmadı. Trump'ın göreve başlamasını beklemek daha doğru olur. Ancak Trump'ın göreve başladıktan sonra en üst düzeyde temasları yeniden başlatma yönündeki siyasi iradesi değişmezse elbette Putin, bunu memnuniyetle karşılayacak." diye konuştu.

Trump'ın, Grönland ve Panama Kanalı'nın ABD'nin kontrolünde olması gerektiği yönündeki açıklamalarını da değerlendiren Peskov, bu konulardaki gelişmeleri takip ettiklerini ve bunların, ABD'nin Danimarka ve Panama ile ilişkilerini ilgilendiren konular olduğunu söyledi.

"Azerbaycan uçağının düşürülmesine ilişkin tarafsız soruşturma yapılmalı"

25 Aralık 2024'te Rus hava sahasında açılan ateşle hasar görmesi sonucu Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının düşmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'ın bu konu üzerine iki kez telefonda görüştüğünü anımsattı.

Peskov, Putin'in Aliyev'den özür dilediğine dikkati çekerek "Bu kazanın nedenlerinin araştırılması için ilgili kurumlara gerekli talimatlar verildi ve bu konuda her türlü destek sağlanıyor. Azerbaycan'daki ilgili komisyonun soruşturma kapsamındaki çalışmalarının sonuçlarını bekliyoruz. Uzmanlarımız işbirliği içerisinde. Bu trajedinin sebeplerini ortaya çıkarmak için tarafsız soruşturmanın yapılmasından yanayız." ifadelerini kullandı.

" Ermenistan'ın hem AEB hem de AB'ye üye olması mümkün değil"

Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) üye olma ihtimalini değerlendiren Peskov, bu ülkenin Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi olduğuna dikkati çekerek "Aynı anda, iki farklı kuruluşa üye olmak mümkün değil. Burada (AEB) gümrük alanı, malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımına izin veren bir bölge var. Orada (AB) ise farklı normlar var." dedi.

Diğer yandan Peskov, AB üyeliğinin, Ermenistan'ın egemen kararı olduğunu belirtti.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşmasına ilişkin görüşmelere değinen Peskov, her iki ülkeyle ilişkileri geliştirdiklerini ve bu ilişkilere değer verdiklerini dile getirdi.

Peskov, Güney Kafkasya'da barış, istikrar ve güvenliğinin sağlanmasından yana olduklarını vurguladı.

" Transdinyester, Ukrayna ve Moldova'nın kararları yüzünden gazsız kaldı"

Peskov, Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Transdinyester" bölgesindeki doğal gaz durumuna ilişkin ise "Rusya, Transdinyester'in yaşam kaynağı olan doğal gazı yıllardır tedarik etti. Şimdi ise Ukrayna ve Moldova yönetiminin kararları yüzünden Transdinyester bu imkandan mahrum kaldı. Durum gerçekten kritik." ifadelerini kullandı.

Sözcü Peskov, Rus doğal gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatının durdurulmasının ardından Slovakya'nın hangi rota üzerinden gazı tedarik ettiği yönündeki soruyu cevapsız bıraktı.

Kaynak: AA

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