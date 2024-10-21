Putin ve Al Nahyan Moskova'da Görüştü - Son Dakika
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Putin ve Al Nahyan Moskova'da Görüştü

Putin ve BAE lideri Al Nahyan, Moskova'da stratejik ilişkileri ve uluslararası konuları ele aldı.

21.10.2024 19:21
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Moskova'da yaptıkları görüşmede, ikili ilişkileri ve uluslararası konuları ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Al Nahyan başkent Moskova'da bir araya geldi.

Putin, görüşmenin basına açık kısmında yaptığı konuşmada, Al Nahyan ile dün de resmi olmayan görüşme yaptıklarını dile getirdi.

BAE ile sanayi, enerji, altyapı ve ulaşım alanında işbirliğini sürdürdüklerini belirten Putin, "BAE ile uluslararası ilişkiler konusundaki etkileşim sadece bölge çapında değil dünya çapında da çok önemli. Uluslararası platformlarda aktif etkileşim içindeyiz." dedi.

Putin, yarın Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da BRICS Zirvesi'nin başlayacağını söyledi.

"Çok kutuplu dünya düzenini destekliyoruz"

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan da Rusya ile ilişkilerin stratejik seviyede olduğunu ve çeşitli alanlarda geliştiğini ifade ederek, "BAE ve Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) arasında kapsamlı işbirliği anlaşmasının yapılmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu, işbirliğimiz açısından büyük ve önemli bir adım olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasında insani ve esir takası konularında arabuluculuk rolünü üstlenmeye devam ettiklerini dile getiren Al Nahyan, bu yöndeki girişimleri sürdürmeye hazır olduklarını kaydetti.

Al Nahyan, "BAE, tüm tarafların ve ülkelerin gelişeceği çok kutuplu dünya düzeninin oluşturulmasını destekliyor. Bu konuda ve BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), OPEC+ formatındaki çalışmalarda sizleri destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Putin ile Al Nahyan, görüşmelerinin ardından Moskova bölgesinde Rusya ve BAE arasında eğitim alanında Uluslararası İşbirliği Merkezi'nin açılışını yaptı.

Kaynak: AA

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