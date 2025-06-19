Putin ve Şi, İran Nükleer Sorununu Diplomatik Yöntemlerle Çözmeli - Son Dakika
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Putin ve Şi, İran Nükleer Sorununu Diplomatik Yöntemlerle Çözmeli

19.06.2025 15:28
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Putin, Şi ile görüşmesinde İran nükleer meselesinin siyasi yollarla çözülebileceğini vurguladı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile yaptığı görüşmede, İran nükleer programıyla ilgili meselenin güçle değil, siyasi diplomatik yöntemlerle çözülebileceğini vurguladığını bildirdi.

Uşakov, Putin ile Şi'nin gerçekleştirdiği telefon görüşmesini gazetecilere değerlendirdi.

Görüşmede, Orta Doğu'da gerginleşen durumun ele alındığını kaydeden Uşakov, Putin'in, İsrail ile İran arasındaki gerginliğin barış yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladığını belirtti.

Uşakov, "Her iki taraf da aynı yaklaşımı benimsiyor, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Tüzüğü'nü ve diğer uluslararası hukuk normlarını ihlal eden eylemlerini şiddetle kınıyor. Hem Moskova hem de Pekin, mevcut durum ve İran'ın nükleer programıyla ilgili meselenin güçle değil, siyasi diplomatik yöntemlerle çözülebileceğinden hareket ediyor." dedi.

Putin'in İran konusunda kilit rol oynayan liderlerle yaptığı telefon görüşmeleri hakkında Şi'ye bilgi verdiğini aktaran Uşakov, "Putin, Rusya'nın İsrail ile İran arasında gerektiğinde arabuluculuk rolünü üstlenmeye hazır olduğunu teyit etti. Çin Devlet Başkanı da bundan yana olduğunu ve bu tür girişimlerin gerginliğin azaltılmasına yol açabileceğini dile getirdi." ifadelerini kullandı.

Uşakov, Putin ile Şi'nin, iki ülkenin ilgili birimlerine İran konusunda yoğun temasları sürdürmesi ve bilgi paylaşımında bulunması için talimat verme konusunda mutabık kaldıklarının altını çizdi.

Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı

Görüşmede, ikili ilişkilerin de ele alındığını ifade eden Uşakov, Rusya ile Çin arasında imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının uygulanması amacıyla çalışmaların sıkılaştırılacağını söyledi.

Rusya ile Çin arasında ekonomi ve ticaret alanındaki işbirliğinin geliştiğini dile getiren Uşakov, geçen yıl ikili ticaret hacminin rekor kırdığını ve 245 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Uşakov, Putin'in, Japonya'ya karşı kazandığı zaferin 80. yıl dönümü vesilesiyle eylül başında Çin'i ziyaret edip Şi ile görüşeceğini, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacağını bildirdi.

"Putin ile Şi, uluslararası konularda işbirliğinin güçlendirilmesi önemini vurguladı"

İki liderin, Kanada'da düzenlenen G7 Zirvesi'nin sonuçlarını istişare ettiklerini aktaran Uşakov, Putin ile Şi'nin güncel uluslararası konularda işbirliğinin güçlendirilmesi, uluslararası platformlardaki girişimlerin pekiştirilmesinin önemini vurguladığını söyledi.

Şi'nin Kazakistan'a düzenlediği ziyaret hakkında Putin'e bilgi verdiğini belirten Uşakov, "Orta Asya bölgesine yönelik yaklaşımların pekiştirilmesinin önemine vurgu yapıldı." ifadesini kullandı.

Yuriy Uşakov, Rusya-Orta Asya Zirvesi'nin 10 Ekim'de Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenleneceğini kaydetti.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, Putin ile Şi'nin, iki ülke arasındaki ilişkilerin yüksek seviyede olduğunu ve bundan memnun olduklarını dile getirdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Putin ve Şi, İran Nükleer Sorununu Diplomatik Yöntemlerle Çözmeli - Son Dakika

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