Putin ve Sudani, İran'a Saldırıları Görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Sudani, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları bağlamında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırıların, Birleşmiş Milletler (BM) Anlaşması'nı ve uluslararası hukuk normlarını ihlal ettiğinin vurgulandığı görüşmede, saldırıların, bölgenin istikrarını ve küresel güvenlik sistemini tehlikeye attığı kaydedildi.

İki liderin çatışmaların hızla sona ermesi gerektiğinin altını çizdiği görüşmede, saldırılar nedeniyle küresel enerji piyasalarında ortaya çıkan tehlikeler de istişare edildi.