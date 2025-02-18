Putin, Zelenski ile Görüşmeye Hazır - Son Dakika
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Putin, Zelenski ile Görüşmeye Hazır

Kremlin, Putin'in 'gerekirse' Zelenski ile görüşmeye açık olduğunu duyurdu.

18.02.2025 15:08
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(ANKARA) - Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'gerekirse' Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu" bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, bugün düzenlediği basın toplantısında, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'gerekirse' Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu" belirtirken, Zelenski'nin meşruiyetinin sorgulanabileceği gerçeği göz önünde bulundurulduğunda anlaşmaların yasal zemininin tartışılması gerekiyor" dedi.

"Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımı konusunun Ukrayna'nın egemenlik hakkı"

Putin'in barış hakkında konuşmaya hazır olduğunu, ancak Ukrayna ile bağlantılı güvenlik ve askeri ittifaklarla ilgili konularda Moskova'nın tutumunun "farklı" olduğunu yineleyen Peskov, "Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımı konusunun Ukrayna'nın egemenlik hakkı olduğunu ve Rusya'nın Kiev'e bu konuya nasıl yaklaşması gerektiğini dikte etme niyetinde olmadığını" söyledi. Peskov, "Ukrayna'nın askeri ittifaklara katılması söz konusu olduğunda Rusya'nın tutumunun farklı olduğunu" ifade etti.

"Kıtadaki güvenlik meseleleri, kapsamlı bir şekilde ele alınmalı"

"Avrupa'da kıtanın güvenliğine ilişkin artan endişeler" hatırlıtılarak, bu konudaki değerlendirmelerinin sorulması üzerine Peskov, kıtadaki güvenlik meseleleri kapsamlı bir şekilde ele alınmadan kalıcı ve uzun vadeli uygulanabilir bir çözümün mümkün olmadığını söyledi.

Peskov, Riyad'da devam eden görüşmelerinin, Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki olası bir görüşmeyi netleştirebileceğini, ancak henüz bir mutabakat olmadığını açıkladı.

"ABD, Rusya'ya uyguladığı yaptırımlarını kaldırabilir"

Rus basınında yer alan haberlerde, Riyad'da devam eden görüşmelerin gidişatına göre, Trump'ın, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımları kaldırabileceğine ilişkin yorumlar yapılıyor. Moskova'nın Washington ile görüşmelerinde bulunan ekonomik müzakerecisi Kirill Dmitriev, Rusya'nın önümüzdeki aylarda ABD ile ekonomik görüşmelerde "ilerleme" beklediğini kaydetti.

Dmitriev, "Meslektaşlarımızın üzerinde düşündüğü bir dizi teklifimiz var. Çok uzak olmayan bir gelecekte, önümüzdeki iki ya da üç ay içinde muhtemelen ilerleme kaydedileceğini düşünüyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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