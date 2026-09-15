Qingdao'daki gemi yangınında 25 kişi öldü, Çin soruşturma ekibi kurdu - Son Dakika
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Qingdao'daki gemi yangınında 25 kişi öldü, Çin soruşturma ekibi kurdu

Qingdao\'daki gemi yangınında 25 kişi öldü, Çin soruşturma ekibi kurdu
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Çin Devlet Konseyi, Qingdao'da bir tersanede kargo gemisinde çıkan ve 25 kişinin ölümüne, 5 kişinin yaralanmasına yol açan yangını soruşturmak üzere ekip kurdu. Acil Durum Yönetimi Bakanlığı öncülüğündeki ekip, kazanın nedenini belirleyip tüm sorumluların hesap vermesini sağlamayı amaçlıyor.

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi, 10 Eylül'de ülkenin doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde bulunan bir tersanede kargo gemisinde çıkan yangını soruşturmak üzere ekip kurdu. Yangında 25 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

Yangın, Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi'ne bağlı Qingdao Beihai Gemi İnşa Şirketi'nde bakım gören yabancı bandıralı bir kargo gemisinde çıktı.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, bakanlığın öncülüğündeki soruşturma ekibinde Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı ve Kamu Güvenliği Bakanlığı gibi kurumların yetkilileri de yer alıyor.

Soruşturma ekibi, pazartesi öğleden sonra yaptığı ilk toplantıda, kazanın nedeninin bir an önce belirlenmesi, tüm sorumluların tespit edilmesi ve sorumluların yasalar çerçevesinde hesap vermesinin sağlanması çağrısında bulundu.

Toplantıda, yerel yönetimler, ilgili kurumlar ve merkezi hükümete bağlı kamu işletmelerinin kazadan ciddi dersler çıkarması gerektiği vurgulandı.

Toplantıda ayrıca büyük ve ciddi kazaların önüne geçmek amacıyla her türlü yangın riskinin kapsamlı şekilde tespit edilip giderilmesi ve tehlikeli kimyasallar, madencilik, ulaştırma ve inşaat gibi kilit sektörlerde güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi çağrısında bulunuldu.

Bakanlık yangının ardından bölgeye kurtarma çalışmalarına rehberlik etmek üzere çalışma ekibi göndermiş, eyalet yetkilileri ise yangına müdahale çalışmaları için kaynaklarını seferber etmişti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Denizcilik, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Qingdao'daki gemi yangınında 25 kişi öldü, Çin soruşturma ekibi kurdu - Son Dakika
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