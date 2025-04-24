Rabat Fuarında Filistin Kitaplarına İlgi

Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen 30. Rabat Uluslararası Kitap ve Yayınevleri Fuarında ziyaretçiler, Filistin konulu kitaplara yoğun ilgi gösterdi.

Bu yıl 30'uncusu düzenlenen ve 18 Nisan'da açılan fuar, 27 Nisan'a kadar devam ediyor. Fuarda, roman, biyografi, siyaset, tarih ve çocuk gibi pek çok alanda kitaplar ziyaretçisiyle buluşuyor.

Arap dünyasından yayınevlerinin önemli bir katkı sağladığı fuarda, Faslı aydınların Filistin konulu eserleri de dikkati çekiyor.

Fuara, Faslıların Filistin meselesine olan bağlılığının derinliğini yansıtan dikkate değer bir katılım da yaşandı.

Fas ve yurt dışından çok sayıda yayınevi, Filistin konulu yeni kitapların yanı sıra eski kitapların bazılarını da yeni baskılarıyla fuarda yerini aldı.

Kitaplar ve öne çıkan isimler

Fuarda en fazla ilgi gören kitaplar arasında İsrail tarafından Gazze Şeridi'ndeki bir çatışma sırasında öldürülen Hamas'ın eski lideri Yahya Sinvar'ın "Diken ve Karanfil" isimli romanı, Ürdünlü şair ve edip Eymen Atum'un Filistin konulu kitapları, Filistinli şair ve yazar Mahmud Derviş ve Filistinli gazeteci ve yazar Gassan Kenefani'nin eserleri yer alıyor.

Ayrıca yayıncılar Lübnan'da yaşayan Filistin asıllı yazar Edhem Şarkavi ve Filistinli yazar, şair ve tarih araştırmacısısı Cihad El-Turbani'nin eserlerinin en çok satılanlar listesinde yer aldığını aktarıyor.

"Filistin konulu kitaplara talep arttı"

Filistin yayınevlerinin temsilcisi Bakir Zeydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin konulu kitaplara, özellikle de esir meselesini ve Gazze'deki soykırımı konu alan kitaplara olan talebin somut bir şekilde arttığı görülüyor." dedi.

Zeydan, Filistin meselesine ilginin çocuklar da dahil olmak üzere her yaş grubu kapsadığını söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen 3 yaşındaki Rim'in hikayesini konu alan kitabın yanı sıra "Filistin Atlası"nın da bulunduğuna dikkati çeken Zeydan, böylece yeni nesillerin de Filistin meselesinin zihinlerinde canlı kalacağını ifade etti.

Zeydan ayrıca Filistin konulu bazı kitapların ise yeterli ilgiyi göremediğini, bunlar arasında Velid Hudali, Baha Rahhal, İsra Abuşi ve Muna Bişnak'ın eserlerinin yer aldığını; bu isimlerin kalemlerinin, cesur ve açık sözlü olduğunu; Filistin hakkında yazılar yazdıklarını söyledi.

Gassan Kenefani ve Mahmud Derviş en çok satanlar arasında

Fuara katılan Ürdünlü yayıncı Ahmed Ebu Tavk, "Filistin konulu tarih, şiir veya roman türündeki kitaplara çok talep var." diye konuştu.

Bu yıl geçen yıllara kıyasla Filistinli konulu kitaplara talebin arttığına dikkati çeken Ebu Tavk, şunları söyledi:

"En çok satan kitaplar arasında Gassan Kenefani ve Mahmud Derviş'in kitaplarının yanı sıra Filistin'le ilgili tarih kitapları, Filistin-İsrail çatışmasıyla ilgili siyasi kitaplar ve Gazze tarihiyle ilgili kitaplar yer alıyor."

Faslı düşünürlerin Filistin konulu eserleri

Filistinliler tarafından yazılan eserlerin yanı sıra fuara Filistin meselesine ilişkin meseleler kaleme alan Faslı düşünürler de katıldı.

"Filistin Meselesini Anlayayım Ki Bir Tutum Sahibi Olayım" isimli kitabın yazarı Faslı düşünür Mukri İdrisi'nin eserinin baskısı fuarın ilk üç gününde tükendi.

Muhammed Bekduri'nin "Filistin'in Tarihteki Önemli Durakları ve Fas'la İrtibatı", Muhammed Bennis'in "Filistin Direnişin Hafızası" ile Habib Şubani'nin "Tufan Çağında Yahudi Sorunu" isimli eserleri de stantlarda yerini aldı.

Ayrıca Fas Siyaset ve Toplum Bilimleri Dergisi "Gazze'ye Vurucu Darbe" başlıklı özel bir sayı çıkarırken "Avasır" dergisi "7 Ekim Sonrası Filistin Sorunu: Tarihsel Boyutlar ve Jeostratejik Dönüşümler" adlı özel bir sayı hazırladı.

Seminerler ve kültürel etkinlikler

Fuar kapsamında ayrıca Filistin düşüncesinin öne çıktığı seminer ve toplantılar da düzenlendi.

Faslı yazar ve şair Abdüllatif Labi ile Faslı yazar Yasin Adnan'ın katılımıyla "Gazze Şairleri" antolojisi üzerine bir sempozyum gerçekleştirildi.

" Edward Said'e Duyulan İhtiyaç" temasıyla düzenlenen toplantıda da Filistinli mütefekkirin düşünceleri incelendi.

Fuarda yarıca İsrail'in kültürel değerlerini yok etme girişimleri karşısında Filistinlilerin verdiği mücadelede sergilediği yaratıcılık konulu seminerlerin düzenlenmesi planlanıyor.