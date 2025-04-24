Rabat Fuarında Filistin Kitaplarına İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rabat Fuarında Filistin Kitaplarına İlgi

Fas'taki 30. Rabat Uluslararası Kitap Fuarı'nda Filistin konulu kitaplar yoğun ilgi gördü.

24.04.2025 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen 30. Rabat Uluslararası Kitap ve Yayınevleri Fuarında ziyaretçiler, Filistin konulu kitaplara yoğun ilgi gösterdi.

Bu yıl 30'uncusu düzenlenen ve 18 Nisan'da açılan fuar, 27 Nisan'a kadar devam ediyor. Fuarda, roman, biyografi, siyaset, tarih ve çocuk gibi pek çok alanda kitaplar ziyaretçisiyle buluşuyor.

Arap dünyasından yayınevlerinin önemli bir katkı sağladığı fuarda, Faslı aydınların Filistin konulu eserleri de dikkati çekiyor.

Fuara, Faslıların Filistin meselesine olan bağlılığının derinliğini yansıtan dikkate değer bir katılım da yaşandı.

Fas ve yurt dışından çok sayıda yayınevi, Filistin konulu yeni kitapların yanı sıra eski kitapların bazılarını da yeni baskılarıyla fuarda yerini aldı.

Kitaplar ve öne çıkan isimler

Fuarda en fazla ilgi gören kitaplar arasında İsrail tarafından Gazze Şeridi'ndeki bir çatışma sırasında öldürülen Hamas'ın eski lideri Yahya Sinvar'ın "Diken ve Karanfil" isimli romanı, Ürdünlü şair ve edip Eymen Atum'un Filistin konulu kitapları, Filistinli şair ve yazar Mahmud Derviş ve Filistinli gazeteci ve yazar Gassan Kenefani'nin eserleri yer alıyor.

Ayrıca yayıncılar Lübnan'da yaşayan Filistin asıllı yazar Edhem Şarkavi ve Filistinli yazar, şair ve tarih araştırmacısısı Cihad El-Turbani'nin eserlerinin en çok satılanlar listesinde yer aldığını aktarıyor.

"Filistin konulu kitaplara talep arttı"

Filistin yayınevlerinin temsilcisi Bakir Zeydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin konulu kitaplara, özellikle de esir meselesini ve Gazze'deki soykırımı konu alan kitaplara olan talebin somut bir şekilde arttığı görülüyor." dedi.

Zeydan, Filistin meselesine ilginin çocuklar da dahil olmak üzere her yaş grubu kapsadığını söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen 3 yaşındaki Rim'in hikayesini konu alan kitabın yanı sıra "Filistin Atlası"nın da bulunduğuna dikkati çeken Zeydan, böylece yeni nesillerin de Filistin meselesinin zihinlerinde canlı kalacağını ifade etti.

Zeydan ayrıca Filistin konulu bazı kitapların ise yeterli ilgiyi göremediğini, bunlar arasında Velid Hudali, Baha Rahhal, İsra Abuşi ve Muna Bişnak'ın eserlerinin yer aldığını; bu isimlerin kalemlerinin, cesur ve açık sözlü olduğunu; Filistin hakkında yazılar yazdıklarını söyledi.

Gassan Kenefani ve Mahmud Derviş en çok satanlar arasında

Fuara katılan Ürdünlü yayıncı Ahmed Ebu Tavk, "Filistin konulu tarih, şiir veya roman türündeki kitaplara çok talep var." diye konuştu.

Bu yıl geçen yıllara kıyasla Filistinli konulu kitaplara talebin arttığına dikkati çeken Ebu Tavk, şunları söyledi:

"En çok satan kitaplar arasında Gassan Kenefani ve Mahmud Derviş'in kitaplarının yanı sıra Filistin'le ilgili tarih kitapları, Filistin-İsrail çatışmasıyla ilgili siyasi kitaplar ve Gazze tarihiyle ilgili kitaplar yer alıyor."

Faslı düşünürlerin Filistin konulu eserleri

Filistinliler tarafından yazılan eserlerin yanı sıra fuara Filistin meselesine ilişkin meseleler kaleme alan Faslı düşünürler de katıldı.

"Filistin Meselesini Anlayayım Ki Bir Tutum Sahibi Olayım" isimli kitabın yazarı Faslı düşünür Mukri İdrisi'nin eserinin baskısı fuarın ilk üç gününde tükendi.

Muhammed Bekduri'nin "Filistin'in Tarihteki Önemli Durakları ve Fas'la İrtibatı", Muhammed Bennis'in "Filistin Direnişin Hafızası" ile Habib Şubani'nin "Tufan Çağında Yahudi Sorunu" isimli eserleri de stantlarda yerini aldı.

Ayrıca Fas Siyaset ve Toplum Bilimleri Dergisi "Gazze'ye Vurucu Darbe" başlıklı özel bir sayı çıkarırken "Avasır" dergisi "7 Ekim Sonrası Filistin Sorunu: Tarihsel Boyutlar ve Jeostratejik Dönüşümler" adlı özel bir sayı hazırladı.

Seminerler ve kültürel etkinlikler

Fuar kapsamında ayrıca Filistin düşüncesinin öne çıktığı seminer ve toplantılar da düzenlendi.

Faslı yazar ve şair Abdüllatif Labi ile Faslı yazar Yasin Adnan'ın katılımıyla "Gazze Şairleri" antolojisi üzerine bir sempozyum gerçekleştirildi.

" Edward Said'e Duyulan İhtiyaç" temasıyla düzenlenen toplantıda da Filistinli mütefekkirin düşünceleri incelendi.

Fuarda yarıca İsrail'in kültürel değerlerini yok etme girişimleri karşısında Filistinlilerin verdiği mücadelede sergilediği yaratıcılık konulu seminerlerin düzenlenmesi planlanıyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Filistin, Edebiyat, Politika, Güncel, Kültür, Yaşam, Çocuk, Fas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rabat Fuarında Filistin Kitaplarına İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremden çay bardağıyla kaçtı, dışarı çıkar çıkmaz da yudumladı Depremden çay bardağıyla kaçtı, dışarı çıkar çıkmaz da yudumladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye’de çocukları ağırladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de çocukları ağırladı
Metro İstanbul: Deprem sonrası hatlarımızda hasar yok, asansörler tedbir amaçlı kapatıldı Metro İstanbul: Deprem sonrası hatlarımızda hasar yok, asansörler tedbir amaçlı kapatıldı
Deprem nedeniyle yarım kalan tıraşı dışarıda bitirdi Deprem nedeniyle yarım kalan tıraşı dışarıda bitirdi
AFAD: İstanbul’daki deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı AFAD: İstanbul'daki deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı
İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir
Belediye başkanı koltuğunu öğrenciye devrettiği sırada depreme yakalandı Belediye başkanı koltuğunu öğrenciye devrettiği sırada depreme yakalandı
Depreme canlı yayında yakalandı, yaşananları anbean anlattı Depreme canlı yayında yakalandı, yaşananları anbean anlattı
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten Türkiye’ye deprem mesajı: Tam dayanışma içindeyiz BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Türkiye'ye deprem mesajı: Tam dayanışma içindeyiz
Depreme çalışırken yakalanan işçi, binadan atladı Depreme çalışırken yakalanan işçi, binadan atladı
Naci Görür’den ’Evlere girelim mi’ sorusuna yanıt: Kolon ve kirişlerden ses geliyorsa girmeyin Naci Görür'den 'Evlere girelim mi?' sorusuna yanıt: Kolon ve kirişlerden ses geliyorsa girmeyin

15:34 Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı
14:13 Bu nasıl vicdansızlık İstanbul’daki deprem anında hırsızlığa geldiler Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul'daki deprem anında hırsızlığa geldiler
13:12 Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki’den İstanbulluları korkutacak sözler Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbulluları korkutacak sözler
12:38 DEM heyetinden sürpriz “tecrit“ çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir DEM heyetinden sürpriz "tecrit" çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir
12:28 Bakan Kurum: İstanbul’da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok Bakan Kurum: İstanbul'da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok
21:40 Bahçeli’den İstanbul depremine ilişkin ilk açıklama: Artık İstanbul’un bir numaralı gündemdir Bahçeli'den İstanbul depremine ilişkin ilk açıklama: Artık İstanbul'un bir numaralı gündemdir
21:21 İstanbul’daki depremin ardından kentten ayrılmaya çalışan araçlar trafiği kilitledi İstanbul'daki depremin ardından kentten ayrılmaya çalışan araçlar trafiği kilitledi
21:05 Deprem esnasında tarihi sur duvarından dev kütle düştü Deprem esnasında tarihi sur duvarından dev kütle düştü
20:36 Ünlü rapçi Sefo depremden şort ve atletiyle kaçtı Ünlü rapçi Sefo depremden şort ve atletiyle kaçtı
20:35 İşte İstanbul’u sallayan 6,2’lik depremin korkunç sesi İşte İstanbul'u sallayan 6,2'lik depremin korkunç sesi
20:18 Depremde bina duvarlarının yıkılma anı kamerada Depremde bina duvarlarının yıkılma anı kamerada
20:17 Esenyurt’ta depremin etkisiyle kule vinç havada sallandı O anlar kameralarda Esenyurt'ta depremin etkisiyle kule vinç havada sallandı! O anlar kameralarda
20:16 DEM Parti heyeti, bugün Bakan Tunç ile görüşecek DEM Parti heyeti, bugün Bakan Tunç ile görüşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 15:55:29. #7.12#
SON DAKİKA: Rabat Fuarında Filistin Kitaplarına İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.