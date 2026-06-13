Rabia ve Fazlı Karışık'tan Şampiyonluk - Son Dakika
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Rabia ve Fazlı Karışık'tan Şampiyonluk

Rabia ve Fazlı Karışık\'tan Şampiyonluk
13.06.2026 10:34
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İzmirli çift, Londra'da şampiyon oldu. Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyorlar.

İZMİR'de beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan milli sporcu Rabia Kim Karışık (38) ile eşi Fazlı Karışık (36), Londra'da düzenlenen uluslararası tekvando organizasyonlarında elde ettikleri derecelerle Türkiye'yi temsil etti. Çift, Avrupa Taekwondo Başkanlık Kupası'nda Pair (eşli) kategoride şampiyon oldu. Çiftin, 16-20 Eylül tarihlerinde Güney Kore'nin Chuncheon kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırlandığı belirtildi.

Türk vatandaşlığına geçerek 'Seyfullah' adını alan Koreli Dooman Kim'in (78) kızı olan milli sporcu ve Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Rabia Kim Karışık, 2-3 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Londra Açık G1 Uluslararası Taekwondo Turnuvası ile Avrupa Taekwondo Başkanlık Kupası G3 organizasyonlarında mücadele etti. Karışık, Londra Açık'ta bireysel kategoride ikinci olurken, eğitmen eşi Fazlı Karışık ile yarıştığı Pair (eşli) kategorisinde de ikincilik elde etti. Avrupa Taekwondo Başkanlık Kupası'nda da yarışan Rabia Kim Karışık bireysel kategoride üçüncü olurken, eşiyle birlikte Pair kategorisinde şampiyon oldu. Böylece Rabia Kim Karışık, bireysel kategoride dünya sıralamasında ikinci sıraya yükseldi. Çiftin, 16-20 Eylül tarihlerinde Güney Kore'nin Chuncheon kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırlandığı belirtildi.

'İKİMİZ DE BAŞARI İSTİYORUZ'

Kariyerinde dünya ve Avrupa şampiyonluklarının yanı sıra çok sayıda uluslararası derece elde ettiğini belirten milli sporcu Rabia Kim Karışık, "2008 ve 2010 yıllarında dünya şampiyonu oldum. 2025 Avrupa şampiyonluğu, 2025 Innsbruck G3 Başkanlık Kupası'nda bireysel ve Pair kategorilerinde şampiyonluk elde ettim. 2026 Bulgaristan Açık G1'de bireysel ve Pair kategorilerinde birincilik ve 2026 Makedonya Açık'ta bireysel şampiyonluklarım var" dedi.

Turnuvaya eşiyle beraber hazırlandıklarını dile getiren Karışık, "Yıllardır beraber çalıştığımız için aşinayız. Antrenman içerisinde bambaşka insanlara dönüşüyoruz. İkimiz de başarı istiyoruz. Kazanmak ya da kaybetmek odaklı değil ancak ikimiz de yarışmacıyız. Biz evi de paylaşıyoruz, işi de. Sporda da beraber olduğumuz için bizim için avantaj sağlıyor" diye konuştu.

Babasının etkisiyle spora yöneldiğini belirten Rabia Kim Karışık, "Babam Güney Kore'den, Türkiye'ye polis kolejini çalıştırmak için geliyor. O vesileyle Türkiye'de kalıyor. Annemle tanışıyor. Tekvandoya da babam sayesinde başladım. Tekvandonun içinde doğdum diyebilirim" ifadelerini kullandı.

'İKİSİNİ BERABER YÜRÜTEBİLİYORUM'

Hedefini dünya şampiyonluğu olduğunu belirten Karışık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğretmenlik ve sporu bir arada götürmek için çok iyi programlama yapmak lazım. Hayatım çok küçük yaştan itibaren çok programlı olduğu için düzeni oturttum. Bu yüzden ikisini beraber yürütebiliyorum. Ailelere çocukları hangi branş olursa olsun mutlaka bir spora yönlendirmelerini öneriyorum."

'BENİ HER ZAMAN İÇİN BİR ADIM ÖTEYE TAŞIYOR'

Bir spor kulübünde antrenör olan Fazlı Karışık da "Bir kulübün antrenörüyüm. Eşimle altyapıdan sporcu yetiştiriyoruz. Kulübün antrenörleri ve sporcularıyız. Eşim çok mükemmeliyetçi bir kadın. Benim için çok büyük bir avantaj. Her ayrıntısını, en ince noktasını detaylandırır, programlandırır. Sabah yapacağımız kahvaltıdan akşam yiyeceğimiz yemeğe kadar o antrenmana da yansıyor. Onun mükemmeliyetçiliği beni her zaman için bir adım öteye taşıyor. Bir bakıma çok zor ama benim açımdan da çok konforlu" dedi.

Türkiye'nin tekvando sporunda önde gelen ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Karışık, gençlere spor yapmaları yönünde çağrıda bulunup, "Kötü alışkanlıklardan uzak durmaları benim için çok kıymetli. Disiplinli olmaları gerek. Sahaya girdiklerinde bir kişilik kazanıyorlar. Bu benim için çok kıymetli" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Rabia ve Fazlı Karışık'tan Şampiyonluk - Son Dakika

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