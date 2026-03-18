Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ramallah'ta Bayram Hazırlıkları Zorlaşırken
18.03.2026 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail işgali ve ekonomik şartlar nedeniyle Ramallah'ta bayram alışverişi zayıf, halk zor durumda.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Ramazan Bayramına kısa bir süre kalmış olmasına rağmen İsrail işgalinin getirdiği ağır şartlar ve ekonomik koşullar nedeniyle pazarlarda beklenen hareketlilik yaşanmıyor.

İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar ve gaspçı İsrailli yerleşimcilerin saldırıları Batı Şeria'da ekonomik hayatı olumsuz etkilerken bölgesel gerilimler, özellikle de ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş bayram hazırlıklarına ve Filistinlilerin günlük yaşamlarına olumsuz yansıdı.

Filistinliler her şeye rağmen asgari bayram ihtiyaçlarını almak ve çocuklarını sevindirmek için basit alışverişlerini yapmaya çarşılara çıktı.

"Bayramın manasını idrak ediyoruz ama zor şartları içinde yaşıyoruz"

Ramallah'ta bayram alışverişi için çarşıya çıkan Eyhem Kıran, AA muhabirine bu yıl Ramazan Bayramının Filistinliler için ağır koşullarla birlikte geldiğini söyledi.

"Bayramın manasını idrak ediyoruz ama gerek burada gerek bölgede olsun zor şartların içinde yaşıyoruz. Yine de, çocuklarımızı mutlu etmeye çalışmadan bayramı geçiremeyiz." diyen Kıran, çocuklarını sevindirmek için bir kaç eşya almaya çarşıya çıktığını söyledi."

Kıran, "Çocuklarım için basit şeyler almaya pazara geldim, daha fazlası için değil. Çocuklar tüm bu zorlukları görmüyorlar, sadece bayramın sevincini hissetmek istiyorlar." diye konuştu.

Filistinli Nadir Osman da, bu bayramın geçen yıllara hiç benzemediğini ve Batı Şeria'nın en merkezi ticaret kenti Ramallah'ta pazarlardaki hareketliliğin çok zayıf olduğunu söyledi.

Pazara bölgedeki gerginliğin olumsuz yansıdığını kaydeden Osman, "Sokaklarda sadece Batı Şeria'daki durumdan değil, aynı zamanda Gazze Şeridi'ndeki devam eden savaştan ve İran ile İsrail-ABD geriliminin tırmanmasından kaynaklanan bir endişe havası hakim. Bütün bunlar insanların moralini ve hareketlerini doğrudan etkiliyor." ifadelerini kullandı.

"Filistinliler doğaları gereği zor koşullarda bile neşe saçmaya çalışırlar"

Osman, bayramın İslam dininin bir parçası; aile bağlarını güçlendirmek için bir fırsat olduğunu, insanların her şeye rağmen, özellikle çocuklar için bir neşe ortamı oluşturmaya çalıştığını söyleyerek şunları kaydetti:

"Filistinliler doğaları gereği hayata tutunurlar ve en zor koşullarda bile, ne kadar basit olursa olsun, bir anlık neşe saçmaya çalışırlar. Bu, her günkü güçlü duruşlarının bir parçasıdır."

Filistinli Nimet Osman ise, önceki yıllara göre bayramın çok farklı olduğunu belirterek, "Neşe eskisi gibi değil. Bayramlar eskiden çok daha neşeliydi, ama bugün durum farklı." ifadelerini kullandı.

Filistinliler için mevcut ağır koşulların bayramın havasına etki ettiğini söyleyen Nimet şunları söyledi:

"Sadece temel ihtiyaçlar, yiyecek ve bazı temel gereksinimleri almak için pazara geliyoruz. Herkes için mali durumlar zor ve bayram ihtiyaçlarını karşılayamayan aileler var. Hem ekonomik hem de siyasi olarak yaşananlar nedeniyle genel bir hüzün havası var ve bu durum bayrama da yansıyor."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Ramallah, Ekonomi, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 16:48:47. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.