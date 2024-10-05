Ramallah'ta Dayanışma Gösterisi - Son Dakika
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Ramallah'ta Dayanışma Gösterisi

Ramallah'ta düzenlenen gösteride Gazze ve Lübnan'a destek verildi, İsrail'in saldırıları protesto edildi.

05.10.2024 19:46
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İşgal altındaki Batı Şeria'nın merkezindeki Ramallah şehrinde Gazze Şeridi ve Lübnan ile dayanışma gösterisi düzenlendi.

Özgürlükleri Savunma Merkezi, Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi ve Bağımsız Şahsiyetler Buluşması'nın çağrısıyla düzenlenen gösteriye katılan onlarca kişi İsrail'in Lübnan ve Filistin halkına yönelik "soykırım savaşını" protesto etti.

Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan göstericiler, "Ölmek var aşağılanmak yok", "Gazze, hiçbir rüzgar seni sarsamaz" gibi Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'la dayanışma sloganlarının yanı sıra Hizbullah, Yemen ve Irak'a destek sloganları attılar.

Siyasi aktivist Ömer Assaf, gösteri sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada protestonun İsrail'in Gazze'de Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım savaşının bir yılını tamamlamasından sonra düzenlendiğini söyledi.

Assaf, göstericilerin mesajının, "İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da yürüttüğü soykırım savaşının durdurulması ve dünyanın çifte standart politikasına son vermesi" olduğunu söyledi.

İsrail saldırılarında "Filistin nüfusunun yüzde 15'inin yaralandığını" belirten Assaf, gösteriye katılanların direnişe ve direniş eksenine destek verdiğini ve soykırıma karşı direndiğini söyledi.

Kaynak: AA

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