Ramazan Ayında Suriye, Cezayir ve Gazze\'ye Gıda Yardımı Yapılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme ilkemize bağlıyız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur'da yaptığı konuşmada, çalışanları, memurları ve emeklileri enflasyona ezdirmeme ilkelerine bağlı olduklarını belirtti. Ayrıca, deprem çalışmaları için 1 trilyon lira kaynak tahsis ettiklerini ve vatandaşları konteynerden kurtarıp evlerine yerleştirmeyi öncelikli hedef olarak belirlediklerini ifade etti. Erdoğan, vatandaşlardan sabır ve dayanışma beklediğini de vurguladı.