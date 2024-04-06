Ramazan Bayramı Tatili Nedeniyle Anadolu Otoyolu\'nda Yoğunluk

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Düzce ve Sakarya kesiminde akıcı yoğunluğa neden oldu.
Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücülerin harekete geçmesiyle otoyolun Ankara yönünde, Beyköy, Kaynaşlı, Bolu Dağı 1, 2, 3. ve 4. viyadük ile Bolu Dağı Tüneli, Abant kavşağı, Çaydurt ve Köroğlu park alanı ile Hendek kesiminde trafik akıcı yoğunlukta seyrediyor.
D-100 kara yolunda ise Ankara yönünde Abant kavşağı, Yumrukaya, Kuruçay ve Çaydurt kesiminde trafikte akıcı yoğunluk yaşanıyor.
Ayrıca Kuzey Marmara Otoyolu'nun sona erdiği, Anadolu Otoyolu'na bağlantı sağlanan Akyazı bölgesinde de araç yoğunluğu gözleniyor.
Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.
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